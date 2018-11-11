«Дерзкая и сексуальная»: проигрыш Туктамышевой японкам восхитил мир
Фигуристка Елизавета Туктамышева заняла на этапе
Фигуристка Елизавета Туктамышева заняла на этапе
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева впервые с 2014 года пробилась в финал престижной серии
Именно в этом канадском городе с 6 по 9 декабря состоится решающее противостояние фигуристок.
К счастью, это не помешало ей пробиться в финал, поскольку на предыдущем этапе в Канаде Туктамышева была первой, но многие удивились бронзе россиянки, которая пропустила вперед двух хозяек турнира — японок Рику Кихиру и Сатоко Мияхару.
Сама Елизавета отреагировала на это спокойно.
Тренер Туктамышевой Алексей Мишин заверил, что доволен оценками подопечной, хотя она могла бы добиться большего.
«Лиза по итогам этапа в Японии могла занять место и выше, чем третье, но в целом мы довольны результатом. И мы были к нему готовы. Мы движемся дальше и смотрим только вперед, — приводит слова специалиста “РИА Новости”. —
При этом Мишин отметил, что по техническому мастерству Туктамышева превосходит японку:
«Правила судейства требуют оценки высоты прыжка. Если сравнивать прыжки Лизы и Мияхары, то она должна получать на один, а то и на два балла больше. Так как можно ставить им одинаковые бонусы? Мияхара должна получить за технику на семь баллов меньше как минимум. И никакие компоненты здесь не спасают».
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова благосклонно отозвалась о совместной работе Мишина и Туктамышевой.
«Лиза плюс Алексей Николаевич Мишин — просто супер! Алексей Николаевич в свои годы выходит каждый день на лед и получает от этого удовольствие. А сегодня главное, что Лиза в финале. Она справилась на 90%, в такой тяжелой борьбе каталась спокойно и в конце завела весь зал».
Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская также осталась под впечатлением от выступления Туктамышевой в Японии.
«Мне очень понравилось, как выступила Лиза, она классно каталась — очень сильно, даже по сравнению с ее выступлением на этапе
Бутырская отметила и неожиданное отставание россиянки от Мияхары и Кихиры.
«Не видела выступлений соперниц, но для меня странно, что Туктамышева отстала на целых пять баллов. Это достаточно большой отрыв. Ну, надоели судьям наши женщины, что поделать (смеется). Одна, вторая, сейчас третья пришла в форму, надо же
А вот олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков, напротив, не увидел предвзятого отношения к Туктамышевой.
«Я бы не сказал, что судьи недодали Лизе оценок. Ей, помимо прыжков, немножко не хватает другого. Есть еще такие элементы, как вращение, дорожка шагов… Если Лиза обратит внимание на их исполнение и будет делать на большие плюсы, то обыграть ее будет очень сложно. Пока что у судей есть повод
Любопытно, что американская фигуристка Эшли Вагнер, которая в прошлом сезоне активно критиковала Алину Загитову за отсутствие красоты в программах, осталась в восторге от Туктамышевой.
«К тройному акселю Елизаветы нет ни единого вопроса. Это самый солидный аксель из всех, что я видела на соревнованиях. Она невероятно дерзкая и сексуальная. Я восхищена ее прокатом», — написала Вагнер в твиттере.
Антон Борисов