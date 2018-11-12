Гран-при раздора: Загитова и Медведева в погоне за Туктамышевой

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Что за серия Гран-при и как попасть в финал

Гран-при по фигурному катанию — это серия коммерческих соревнований, которые раньше проводились независимо друг от друга в разных уголках земного шара, однако в 1995 году были объединены в полноценный турнир с общим финалом.

Право побороться за звание сильнейшего в серии получают шесть фигуристов, показавших наилучшие результаты на промежуточных этапах.

В сезоне-2018/19 уже состоялись соревнования в США, Канаде, Финляндии и Японии. Предстоит еще два турнира — в России и Франции.

Как же определяется шестерка финалистов? По количеству баллов за результаты на этапах (каждый фигурист имеет право выступить не более чем на двух).

За первое место на этапе спортсмен получает 15 баллов, за второе — 13, за третье — 11, за четвертое — девять, за пятое — семь, за шестое — пять, за седьмое — четыре и за восьмое — три.

Если какие-то фигуристы по итогам двух турниров получили равное количество очков, то обращают внимание на места, которые они занимали. Например, спортсмен, заработавший 26 баллов благодаря первой (15) и третьей строчке (11), будет котироваться выше, чем тот, кто заполучил такое же количество очков, дважды заняв второе место (13+13).

Если же и по этому показателю у соперников полное равенство, то их рассудят по баллам за прокат программ, — тут идентичных результатов быть не может, учитывая, что в фигурном катании счет часто идет на сотые.

Туктамышева — первая ласточка

Из российских фигуристок участие в финале Гран-при обеспечила себе пока только Елизавета Туктамышева. 21-летняя фигуристка, исполняющая самый сложный прыжок в женском одиночном катании — тройной аксель, стала первой на этапе в Канаде (Skate Canada) и третьей — в Японии (NHK Trophy).

Теперь в активе Императрицы 26 баллов, и она занимает второе место в общем зачете Гран-при после японки Сатоко Мияхары. Та завоевала на двух этапах золото и серебро, получив в итоге 28 очков и тоже гарантировав себе проход в финал.

Отвечая на вопрос поклонников в твиттере, кто еще из фигуристок окажется в итоговом турнире, Туктамышева заявила: «Алина Загитова, Евгения Медведева и Туктамышева против Рики Кихиры, Сатоко Мияхиры и Каори Сакамото. Три на три».

Насколько верен прогноз россиянки, станет ясно уже 25 ноября — после заключительного, французского этапа. Сейчас же можно с уверенностью говорить лишь о том, что есть еще шесть фигуристок, которые не откатали свой второй этап и с большой долей вероятности попадут там в призы, приблизившись по баллам к Елизавете.

Это Алина Загитова (на данный момент в ее активе 15 очков), Рика Кихира (15), Мако Ямасита (13), Станислава Константинова (13), Евгения Медведева (11) и Софья Самодурова (11).

Однако сдвинуть Туктамышеву за пределы шестерки сильнейших в таблице уже никак не получится, потому что все эти спортсменки будут соревноваться между собой на двух оставшихся турнирах и даже в теории не смогут все получить максимальный результат. Самое страшное, что может грозить Елизавете, — это понижение до шестой позиции в общем зачете, но финал Гран-при ей уже обеспечен.

Загитова против давления родных трибун

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 с большим преимуществом выиграла первый для себя этап Гран-при в Хельсинки, получив в сумме 215,29 балла.

Теперь Загитовой достаточно занять третье место на турнире в России (Кубок Ростелекома), чтобы набрать 26 баллов за два этапа и по примеру Туктамышевой стать недосягаемой для соперниц, обеспечив себе финал Гран-при.

Сложность заключается в том, что 16-летняя чемпионка Игр все еще не до конца научилась справляться со своими нервами.

Излишнее волнение может стать решающим фактором на домашних соревнованиях, где фигуристы чувствуют особенно серьезное давление со стороны публики. На контрольных прокатах сборной России в Москве, которые посетили около девяти тысяч зрителей, Загитова показала неуверенное катание и дважды упала. А ведь это была лишь предсезонная разминка, а не официальный турнир. «Начинать сезон в статусе олимпийской чемпионки сложнее, это и ответственность тоже», — отметила тогда 16-летняя фигуристка.

Остается надеяться, что спортсменка совладает с волнением на этапе Гран-при в Москве, который пройдет с 16 по 18 ноября.

Главными соперницами Загитовой на Кубке Ростелекома станут Самодурова, которая была третьей на Skate America, и Ямасита (стала второй на этапе в Канаде). Это довольно сильные фигуристки, но олимпийской чемпионке вполне по силам их превзойти.

Медведева на волоске от провала

А вот у серебряного призера Олимпиады-2018 Евгении Медведевой проблемы посерьезнее, чем у ее бывшей подруги по группе Этери Тутберидзе. На первом для себя этапе Гран-при в Канаде девушка провалила короткую программу и в итоге заняла только третье место в сумме, занеся себе в актив 11 баллов.

Теперь для стопроцентного попадания в финал Медведевой необходимо выигрывать турнир во Франции, где ее ждут грозные соперницы, — японка Рика Кихира и россиянка Станислава Константинова.

Кихира выиграла этап в Хиросиме, исполнив три тройных акселя в двух программах (причем один из них — в каскаде) и набрав в сумме 224, 31 балла.

Ей 16 лет, и легкость подросткового тела пока позволяет не беспокоиться о координации движений, в отличие от почти 19-летней Медведевой, которая к тому же кардинально меняет свою технику под руководством нового тренера Брайана Орсера.

В попытке поправить свой двойной аксель и тройной лутц россиянка допускает немало ошибок на прокатах, и в Канаде получила только 197, 91 балла в сумме, что сильно уступает результату Кихиры в Японии. Даже если Евгения выдаст лучший прокат в этом сезоне, она вряд ли сможет соперничать с японкой, если та безукоризненно выполнит все заявленные тройные аксели.

Что касается Самодуровой, то она заняла третье место на Skate America и показала в сумме лучший результат, чем Медведева в Канаде, — 198,70.

Таким образом, Евгения рискует впервые за три года не попасть в финал Гран-при (в сезоне-2015/16 и 16/17 они выиграла турнир, а в 2017/18 отобралась в финал, но снялась с него из-за травмы).