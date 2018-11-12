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18:26 (мск), источник: Р-Спорт

Туктамышева сообщила, что снялась с турнира в Загребе

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что снялась с турнира серии «Челленджер» Golden Spin в хорватском Загребе.

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Источник: РИА "Новости"

Туктамышева входит в список участников соревнований одиночниц, выложенный на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Турнир в Загребе пройдет с 5 по 12 декабря.

«Официальное объявление: я вынуждена сняться. Простите», — написала Туктамышева в своем аккаунте в Twitter.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Туктамышева отобралась в Финал серии Гран-при, который пройдет в канадском Ванкувере в те же сроки, что и турнир в Загребе — 6—9 декабря.

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