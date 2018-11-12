Туктамышева сообщила, что снялась с турнира в Загребе

Туктамышева входит в список участников соревнований одиночниц, выложенный на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Турнир в Загребе пройдет с 5 по 12 декабря.

«Официальное объявление: я вынуждена сняться. Простите», — написала Туктамышева в своем аккаунте в Twitter.