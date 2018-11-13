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15:57 (мск), источник: ТАСС

Проданы все билеты на соревновательную часть этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Все билеты на соревновательную часть московского этапа серии Гран-при по фигурному катанию проданы. Об этом журналистам рассказал генеральный директор Дворца спорта «Мегаспорт» Михаил Москалев.

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Источник: Reuters

«Билетов на соревнования Гран-при уже не осталось, еще можно приобрести билеты на тренировки и на показательные выступления фигуристов, — рассказал Москалев. — Это и большая работа, и большая радость для нас — “Мегаспорт” вмещает 13200 зрителей».

Пятый этап серии Гран-при по фигурному катанию пройдет в «Мегаспорте» с 16 по 18 ноября. В соревнованиях примут участие фигуристы из 18 стран.

В женских одиночных соревнованиях выступят олимпийская чемпионка Алина Загитова, а также Софья Самодурова и Полина Цурская. В мужском одиночном катании Россию на этапе представят Михаил Коляда, Артур Дмитриев и Андрей Лазукин; в соревнованиях спортивных пар — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Алиса Ефимова и Александр Коровин, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин; в турнире танцевальных дуэтов — Александра Степанова и Иван Букин, Софья Евдокимова и Егор Базин, Аннабель Морозова и Андрей Багин.

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