Проданы все билеты на соревновательную часть этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве

Источник: Reuters

«Билетов на соревнования Гран-при уже не осталось, еще можно приобрести билеты на тренировки и на показательные выступления фигуристов, — рассказал Москалев. — Это и большая работа, и большая радость для нас — “Мегаспорт” вмещает 13200 зрителей».

Пятый этап серии Гран-при по фигурному катанию пройдет в «Мегаспорте» с 16 по 18 ноября. В соревнованиях примут участие фигуристы из 18 стран.