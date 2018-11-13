Проданы все билеты на соревновательную часть этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве
МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Все билеты на соревновательную часть московского этапа серии
МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Все билеты на соревновательную часть московского этапа серии
«Билетов на соревнования
Пятый этап серии
В женских одиночных соревнованиях выступят олимпийская чемпионка Алина Загитова, а также Софья Самодурова и Полина Цурская. В мужском одиночном катании Россию на этапе представят Михаил Коляда, Артур Дмитриев и Андрей Лазукин; в соревнованиях спортивных пар — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Алиса Ефимова и Александр Коровин, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин; в турнире танцевальных дуэтов — Александра Степанова и Иван Букин, Софья Евдокимова и Егор Базин, Аннабель Морозова и Андрей Багин.