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16:15 (мск), источник: ТАСС

Автобус фигуриста Ханю на Гран-при в Москве будут сопровождать офицеры безопасности

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Автобус, в котором будет передвигаться по Москве двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю, будут сопровождать офицеры безопасности. Также дополнительную безопасность спортсменам обеспечат в отеле «Аэростар», где будут проживать все участники турнира, сообщил журналистам генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский.

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Источник: РИА "Новости"

На московский этап Гран-при поболеть за любимого фигуриста приедет большое количество японских болельщиц.

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По окончании выступления спортсмена на московском этапе год назад сотрудники «Мегаспорта», где проходил турнир, собрали 11 мешков с желтыми медвежатами, которые кидали спортсмену на лед.

«В Москву на выступление Ханю приедут посмотреть большое количество японцев, — рассказал Полинский. — Но никаких ограничений для болельщиков не будет, мы прибавляем только с точки зрения обеспечения спортсменам безопасности — к службе безопасности отеля мы добавим свои посты, УВД тоже попросили обратить внимание. Также офицеры службы безопасности будут в автобусе с Ханю, чтобы девушки под колеса на бросались».

Также Полинский отметил, что с командой Ханю никаких проблем никогда не возникало: «Воспитанный и скромный спортсмен, и его команда такая же».

Ханю является олимпийским чемпионом игр в Сочи и Пхёнчхане.

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