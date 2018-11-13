Автобус фигуриста Ханю на Гран-при в Москве будут сопровождать офицеры безопасности

По окончании выступления спортсмена на московском этапе год назад сотрудники «Мегаспорта», где проходил турнир, собрали 11 мешков с желтыми медвежатами, которые кидали спортсмену на лед.

«В Москву на выступление Ханю приедут посмотреть большое количество японцев, — рассказал Полинский. — Но никаких ограничений для болельщиков не будет, мы прибавляем только с точки зрения обеспечения спортсменам безопасности — к службе безопасности отеля мы добавим свои посты, УВД тоже попросили обратить внимание. Также офицеры службы безопасности будут в автобусе с Ханю, чтобы девушки под колеса на бросались».