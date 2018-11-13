Автобус фигуриста Ханю на Гран-при в Москве будут сопровождать офицеры безопасности
МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Автобус, в котором будет передвигаться по Москве двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю, будут сопровождать офицеры безопасности. Также дополнительную безопасность спортсменам обеспечат в отеле «Аэростар», где будут проживать все участники турнира, сообщил журналистам генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский.