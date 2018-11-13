Александр Горшков: Загитовой не легко нести бремя олимпийской славы
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийский чемпион Александр Горшков в преддверии пятого этапа
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийский чемпион Александр Горшков в преддверии пятого этапа
«У нее был очень сложный сезон, бремя олимпийской славы нести трудно. Многие спортсмены после Олимпийских игр, посчитав, что уже всего достигли, завершают карьеру или делают паузу. Алине сейчас нелегко, но этапы
Глава ФФККР добавил, что на предстоящем этапе
Пятый этап