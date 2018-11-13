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13 ноября, источник: Р-Спорт

Александр Горшков: Загитовой не легко нести бремя олимпийской славы

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийский чемпион Александр Горшков в преддверии пятого этапа Гран-при, который пройдет на московской арене «Мегаспорт», объяснил, почему в этом сезоне Алине Загитовой придется нелегко.

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«У нее был очень сложный сезон, бремя олимпийской славы нести трудно. Многие спортсмены после Олимпийских игр, посчитав, что уже всего достигли, завершают карьеру или делают паузу. Алине сейчас нелегко, но этапы Гран-при — это начало сезона и до чемпионата мира еще много времени. Так что делать какие-либо выводы относительно ее формы, на мой взгляд, преждевременно», — приводит слова Горшкова официальный сайт Олимпийского комитета России.

Глава ФФККР добавил, что на предстоящем этапе Гран-при по фигурному катанию он «будет болеть за всех». «Любимчиков у меня нет — должность не позволяет… Никогда не делаю прогнозов. Для меня очень важно, чтобы спортсмен сумел наработать определенный потенциал, который потом сможет реализовать», — пояснил он.

Пятый этап Гран-при по фигурному катанию пройдет во Дворце спорта «Мегаспорт» с 16 по 18 ноября.

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