«Стриптизом занимайся»: Туктамышеву затравили из-за Трампа

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Одна из главных звезд российского фигурного катания Елизавета Туктамышева не только успешно поднимается в спортивных рейтингах, но и обращает на себя взоры с медийной стороны. С невероятной уверенностью, которую фигуристка приобрела за счет феноменальных для себя результатов в этом сезоне, сопряжена и активность Елизаветы в социальных сетях.

Она регулярно начала общаться с поклонниками (и не только) в твиттере. Ее даже переписку с волейболистом Алексеем Спиридоновым и теннисистом Евгением Кафельниковым забудут еще нескоро.

Несколько дней назад Туктамышева запустила в своем твиттере хэштег #AskEmpress, по которому любой пользователь мог задать ей вопрос.

Внимание привлекли ответы Елизаветы на вопросы о том, кто является партнером на льду ее мечты и с кем бы она хотела встретиться. На оба она сказала — Дональд Трамп.

«Трамп. Каталась бы с ним, чтобы он выглядел еще глупее. Но возможно ли это?» — ответила Туктамышева про партнера своей мечты.

«С Дональдом Трампом. Сказала бы ему: “Я надеру тебе задницу в твиттере”», — пишет Елизавета на вопрос о том, с какой знаменитостью хотела бы встретиться.

Под записями в мгновение стали появляться негативные комментарии, в которых пользователи сети выражали недовольство ответами фигуристки.

Масла в огонь подлили и российские СМИ, которые, по мнению Туктамышевой, слишком активно освещали ее «шутливые ответы».

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Фигуристка также подчеркнула, что прессе стоило бы больше внимания уделять ее спортивным достижениям.

«Российские СМИ (не все, конечно) настолько ядовиты, что делают глупые заголовки из моих шуточных твитов о Трампе. Я не политик, меня это не касается. Вы ни слова не написали о моем третьем месте (на Гран-при в Японии), но сразу же затронули тему политики. Передайте им, что холодная война закончилась», — написала спортсменка.

В ответ на Туктамышеву обрушился как шквал критики. Некоторые пользователи намекали на провинциальную ментальность Елизаветы, говоря о городе Глазове, откуда фигуристка родом, а также насмехались над ее чувством юмора.

«У тебя нет навыков ни в шутках, ни на коньках. Больше тренируйся, чтобы без шоу с нижним бельем завоевывать призовые места», — написал @strip_dj.

«Правильно делаешь, что не лезешь в политику. (…) Лучше стриптизом занимайся. Это твое», — вменяет ему @jon_p2p.

«Тот случай, когда девушка выехала из Глазова, но Глазов не выехал из нее», — пошутил @Kx0FwOeOovdwBu3.

«Что за переобувание коньков? Все написали про твое третье место», — недопонимает @KIR 2 _.

Несмотря на негатив со стороны некоторых пользователей, 21-летняя россиянка также не осталась и без порции поддержки — как от соотечественников, так и со стороны поклонников из-за рубежа.

«Мы ценим ваше катание, мнение и чувство юмор», — уверяет @gsfd57.

«Лиза, не слушай этих ненавистников! Вы удивительная фигуристка! Ваши вращения самые быстрые, а прыжки высокие, последовательные и технически совершенные. Просто удивительно, что у вас есть такое хорошее чувство юмора! Оставайся сильной, Лиза!» — уверяет Туктамышеву @yuzu4axel4flip.

Накануне стало известно, что Туктамышева отказалась от участия в ежегодном турнире серии «челленджер» Golden Spin в хорватском Загребе. Фигуристка изначально вошла в список участников соревнований, однако позднее в своем твиттере сообщила, что не поедет в Хорватию, а также извинилась перед болельщиками. Вместо Golden Spin Елизавете предстоит выступить в финале Гран-при сезона-2018/19, который пройдет с 6 по 9 октября в канадском Ванкувере.

Напомним, что в этом сезоне Туктамышева выступает не только эффективно, но и эффектно. Елизавета уже успела завоевать три золотые медали — в Италии, Финляндии и Канаде. На прошедшем этапе Гран-при в Японии ученица Алексея Мишина заняла третье место, уступив местным спортсменкам Рике Кихире и Сатоко Мияхаре.