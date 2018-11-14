В Москве Туктамышева не выступит. Но её всё равно будет больше, чем Загитовой
Алине дома нужно не просто победить, а порвать соперниц, трибуны и рекорды. Готова ли она
Алине дома нужно не просто победить, а порвать соперниц, трибуны и рекорды. Готова ли она
В первый постолимпийский сезон популярность фигурного катания в России зашкаливает. Ярким доказательством этого стал тот факт, что за два дня до старта этапа
Нет, это не массовое помешательство. Турнир действительно обещает быть интригующим и ярким. Одно только домашнее выступление нашей олимпийской чемпионки чего стоит!
Безусловно, Алина Загитова станет главной звездой московского этапа
Фигурное катание.
Расписание соревнований
16 ноября
14:00. Мужчины. Короткая программа
16:00. Танцы на льду. Короткий танец
18:30. Спортивные пары. Короткая программа
20:00. Женщины. Короткая программа
17 ноября
13:30. Мужчины. Произвольная программа
15:40. Танцы на льду. Произвольный танец
17:30. Спортивные пары. Произвольная программа
19:10. Женщины. Произвольная программа
18 ноября
15:00. Показательные выступления.
За минувшие месяцы многое изменилось. Загитова
Со спортивной точки зрения конкурентов у Алины не будет. Софья Самодурова приятно удивила на этапе в Америке, где стала третьей, и попробует продолжить прорыв, но биться с олимпийской чемпионкой ей не под силу, равно как и Полине Цурской. Лидеры сборной Японии отдыхают после домашнего турнира, да и лучшие годы американки Грейси Голд, похоже, остались позади. Удивить может разве что Элизабет Турсынбаева — ученица Тутберидзе из Казахстана.
Но если убрать фокус внимания непосредственно со льда, то конкурировать с Загитовой за внимание публики, конечно, будет Елизавета Туктамышева. Куда же без неё в последнее время?
Выступать в Москве она не будет, следующий её старт — финал
Так ещё вопрос, чьим шоу
Думали, что с Туктамышевой мы разобрались? Нет, ещё не всё. Ведь ниточка от самой популярной в последние недели российской фигуристки России тянется и в мужское катание. Дело в том, что Алексей Ерохов, изначально заявленный на
Наверное, никогда раньше ему не приходилось выступать под таким давлением, но придётся справляться. Тем более что за результат ему сильно беспокоиться не нужно: в Москву едет двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. На этом вопрос о победителе этапа в мужском катании можно закрывать. Просто расслабьтесь и получайте удовольствие. Сначала от прокатов Дмитриева, Коляды и Лазукина, а затем от выступления мирового лидера из Японии.
В парном катании публика, разумеется, очень тепло встретит Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Они, окрылённые победой в США и мощной поддержкой трибун «Мегаспорта», должны легко проходить в канадский финал
Про танцевальную пару Александры Степановой и Ивана Букина можно сказать то же, что и про Тарасову с Морозовым. У них есть все шансы и публику хорошенько растормошить, и показать дома самый высокий спортивный результат, пробившись в финал