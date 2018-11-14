В Москве Туктамышева не выступит. Но её всё равно будет больше, чем Загитовой

Источник: РИА "Новости"

В первый постолимпийский сезон популярность фигурного катания в России зашкаливает. Ярким доказательством этого стал тот факт, что за два дня до старта этапа Гран-при России по фигурному катанию, который пройдёт в Москве с 16 по 18 ноября, все билеты уже раскуплены.

Нет, это не массовое помешательство. Турнир действительно обещает быть интригующим и ярким. Одно только домашнее выступление нашей олимпийской чемпионки чего стоит!

Загитова — главная звезда. Или нет?

Безусловно, Алина Загитова станет главной звездой московского этапа Гран-при. Фигурное катание — это не футбол, в котором любимые спортсмены приезжают на домашний стадион пару раз в месяц. Крупные международные турниры по фигурному катанию в России проводятся один-два раза в год. И ту же Загитову в Москве ждали с прошлой зимы — на чемпионате Европы она обыграла Медведеву и показала, что может добраться и до олимпийского золота.

Фигурное катание. Гран-при. 5-й этап. Москва, Россия

Расписание соревнований



16 ноября

14:00. Мужчины. Короткая программа

16:00. Танцы на льду. Короткий танец

18:30. Спортивные пары. Короткая программа

20:00. Женщины. Короткая программа



17 ноября

13:30. Мужчины. Произвольная программа

15:40. Танцы на льду. Произвольный танец

17:30. Спортивные пары. Произвольная программа

19:10. Женщины. Произвольная программа



18 ноября

15:00. Показательные выступления.

За минувшие месяцы многое изменилось. Загитова всё-таки стала олимпийской чемпионкой и по уровню популярности если не затмила Медведеву, то уж точно с ней сравнялась. При этом никуда не делось и мастерство Алины: этап в Финляндии она без вопросов выиграла, а потому в Москве должна, наслаждаясь катанием и вниманием публики, выйти в финал Гран-при.

Со спортивной точки зрения конкурентов у Алины не будет. Софья Самодурова приятно удивила на этапе в Америке, где стала третьей, и попробует продолжить прорыв, но биться с олимпийской чемпионкой ей не под силу, равно как и Полине Цурской. Лидеры сборной Японии отдыхают после домашнего турнира, да и лучшие годы американки Грейси Голд, похоже, остались позади. Удивить может разве что Элизабет Турсынбаева — ученица Тутберидзе из Казахстана.

Но если убрать фокус внимания непосредственно со льда, то конкурировать с Загитовой за внимание публики, конечно, будет Елизавета Туктамышева. Куда же без неё в последнее время?

Выступать в Москве она не будет, следующий её старт — финал Гран-при в Канаде. Однако её голос телезрители точно будут слышать чаще, чем голос Загитовой, ведь Туктамышева будет комментировать соревнования на телеканале «Матч ТВ». Интересный поворот, правда?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BqFh68NHczm/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BqFh68NHczm/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Я была на этапе единственный раз 5 лет назад и решила это исправить. Только теперь в роли комментатора. Обещаю не разговаривать во время прокатов и честно все комментировать. Включайте "Матч ТВ" на время короткой и произвольной программ у мужчин и женщин. Так же хочу поздравить Эшли Вагнер @ashwagner2010 с ее дебютом в качестве комментатора! Молодец, но мы ждем тебя на льду в следующем сезоне! NHK Trophy is over and it means that series is coming to Russia! I didn't participate at Rostelecom Cup for 5 years and decide to change it! But as a commentator! I promise to not talk when program will be going and tell about everything that I see. Turn on "Match TV" for ladies and men short and free skates! I guarantee that it will be fun! Also I wanna congratulate Ashley Wagner @ashwagner2010 with her debut as a commentator! Way to go girl, but we're waiting you on ice next season! #figureskating #lizatuktik #tuktamyshevaelizaveta</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/liza_tuktik/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Elizaveta Tuktamysheva</a> (@liza_tuktik) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-12T16:07:24+00:00">12 Ноя 2018 в 8:07 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Так ещё вопрос, чьим шоу по-настоящему станет Гран-при Москвы. Пока Загитова поддерживает скромный образ прилежной чемпионки, Туктамышева заставляет пространство вокруг себя кипеть: равнодушных к ней людей не осталось. Так что и дебют действующей фигуристки в роли телекомментатора наверняка получится эффектным. Главное — не переборщить!

Расслабьтесь. Получайте удовольствие

Думали, что с Туктамышевой мы разобрались? Нет, ещё не всё. Ведь ниточка от самой популярной в последние недели российской фигуристки России тянется и в мужское катание. Дело в том, что Алексей Ерохов, изначально заявленный на Гран-при Москвы, получил травму, и вместо него на льду «Мегаспорта» выступит Андрей Лазукин — бойфренд Туктамышевой. В этом сезоне он уже выступал на этапе Гран-при в Хельсинки и занял там шестое место.

Наверное, никогда раньше ему не приходилось выступать под таким давлением, но придётся справляться. Тем более что за результат ему сильно беспокоиться не нужно: в Москву едет двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. На этом вопрос о победителе этапа в мужском катании можно закрывать. Просто расслабьтесь и получайте удовольствие. Сначала от прокатов Дмитриева, Коляды и Лазукина, а затем от выступления мирового лидера из Японии.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BpwrNXAhKok/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BpwrNXAhKok/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Такие люди делают историю! #юдзуруханю#гранпривфинляндии #чемпион#победа</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/t.a.tarasova/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Tatiana Tarasova</a> (@t.a.tarasova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-04T13:44:31+00:00">4 Ноя 2018 в 5:44 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В парном катании публика, разумеется, очень тепло встретит Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Они, окрылённые победой в США и мощной поддержкой трибун «Мегаспорта», должны легко проходить в канадский финал Гран-при. Алиса Ефимова и Александр Коровин там же, в Америке, заняли второе место. И если блеснут в России, то тоже могут поехать в Канаду. Конечно, полные трибуны будут поддерживать и Павлюченко с Ходыкиным. Это очень молодая пара, и опыт выступлений в больших, шумных залах им конечно пригодится.