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12:28 (мск), источник: Чемпионат.com

В Москве Туктамышева не выступит. Но её всё равно будет больше, чем Загитовой

Алине дома нужно не просто победить, а порвать соперниц, трибуны и рекорды. Готова ли она наконец-то затмить раздевания Лизы?

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Источник: РИА "Новости"

В первый постолимпийский сезон популярность фигурного катания в России зашкаливает. Ярким доказательством этого стал тот факт, что за два дня до старта этапа Гран-при России по фигурному катанию, который пройдёт в Москве с 16 по 18 ноября, все билеты уже раскуплены.

Нет, это не массовое помешательство. Турнир действительно обещает быть интригующим и ярким. Одно только домашнее выступление нашей олимпийской чемпионки чего стоит!

Загитова — главная звезда. Или нет?

Безусловно, Алина Загитова станет главной звездой московского этапа Гран-при. Фигурное катание — это не футбол, в котором любимые спортсмены приезжают на домашний стадион пару раз в месяц. Крупные международные турниры по фигурному катанию в России проводятся один-два раза в год. И ту же Загитову в Москве ждали с прошлой зимы — на чемпионате Европы она обыграла Медведеву и показала, что может добраться и до олимпийского золота.

Фигурное катание. Гран-при. 5-й этап. Москва, Россия
Расписание соревнований

16 ноября
14:00. Мужчины. Короткая программа
16:00. Танцы на льду. Короткий танец
18:30. Спортивные пары. Короткая программа
20:00. Женщины. Короткая программа

17 ноября
13:30. Мужчины. Произвольная программа
15:40. Танцы на льду. Произвольный танец
17:30. Спортивные пары. Произвольная программа
19:10. Женщины. Произвольная программа

18 ноября
15:00. Показательные выступления.

За минувшие месяцы многое изменилось. Загитова всё-таки стала олимпийской чемпионкой и по уровню популярности если не затмила Медведеву, то уж точно с ней сравнялась. При этом никуда не делось и мастерство Алины: этап в Финляндии она без вопросов выиграла, а потому в Москве должна, наслаждаясь катанием и вниманием публики, выйти в финал Гран-при.

Со спортивной точки зрения конкурентов у Алины не будет. Софья Самодурова приятно удивила на этапе в Америке, где стала третьей, и попробует продолжить прорыв, но биться с олимпийской чемпионкой ей не под силу, равно как и Полине Цурской. Лидеры сборной Японии отдыхают после домашнего турнира, да и лучшие годы американки Грейси Голд, похоже, остались позади. Удивить может разве что Элизабет Турсынбаева — ученица Тутберидзе из Казахстана.

Но если убрать фокус внимания непосредственно со льда, то конкурировать с Загитовой за внимание публики, конечно, будет Елизавета Туктамышева. Куда же без неё в последнее время?

Выступать в Москве она не будет, следующий её старт — финал Гран-при в Канаде. Однако её голос телезрители точно будут слышать чаще, чем голос Загитовой, ведь Туктамышева будет комментировать соревнования на телеканале «Матч ТВ». Интересный поворот, правда?

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Так ещё вопрос, чьим шоу по-настоящему станет Гран-при Москвы. Пока Загитова поддерживает скромный образ прилежной чемпионки, Туктамышева заставляет пространство вокруг себя кипеть: равнодушных к ней людей не осталось. Так что и дебют действующей фигуристки в роли телекомментатора наверняка получится эффектным. Главное — не переборщить!

Расслабьтесь. Получайте удовольствие

Думали, что с Туктамышевой мы разобрались? Нет, ещё не всё. Ведь ниточка от самой популярной в последние недели российской фигуристки России тянется и в мужское катание. Дело в том, что Алексей Ерохов, изначально заявленный на Гран-при Москвы, получил травму, и вместо него на льду «Мегаспорта» выступит Андрей Лазукин — бойфренд Туктамышевой. В этом сезоне он уже выступал на этапе Гран-при в Хельсинки и занял там шестое место.

Наверное, никогда раньше ему не приходилось выступать под таким давлением, но придётся справляться. Тем более что за результат ему сильно беспокоиться не нужно: в Москву едет двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. На этом вопрос о победителе этапа в мужском катании можно закрывать. Просто расслабьтесь и получайте удовольствие. Сначала от прокатов Дмитриева, Коляды и Лазукина, а затем от выступления мирового лидера из Японии.

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В парном катании публика, разумеется, очень тепло встретит Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Они, окрылённые победой в США и мощной поддержкой трибун «Мегаспорта», должны легко проходить в канадский финал Гран-при. Алиса Ефимова и Александр Коровин там же, в Америке, заняли второе место. И если блеснут в России, то тоже могут поехать в Канаду. Конечно, полные трибуны будут поддерживать и Павлюченко с Ходыкиным. Это очень молодая пара, и опыт выступлений в больших, шумных залах им конечно пригодится.

Про танцевальную пару Александры Степановой и Ивана Букина можно сказать то же, что и про Тарасову с Морозовым. У них есть все шансы и публику хорошенько растормошить, и показать дома самый высокий спортивный результат, пробившись в финал Гран-при. Евдокимова/Базин и Морозова/Багин же постараются преподнести болельщикам неожиданный, приятный сюрприз.

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