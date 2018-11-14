В 31 год он обыгрывает Коляду с Алиевым. Феноменальный Воронов — о Медведевой и о себе
Лучший фигурист России — о мужчинах, женщинах и сборной страны.
Лучший фигурист России — о мужчинах, женщинах и сборной страны.
Сергей Воронов, родился 3 октября 1987 года в Москве
Чемпион мира среди юниоров (2007)
Чемпион России (2008, 2009)
Серебряный призер Универсиады (2011)
Серебряный (2014) и бронзовый (2015) призер чемпионата Европы
Бронзовый призер финала «Гран-при» (2015).
Сергей Воронов в 31 год неожиданно стал лучшим фигуристом России. На двух этапах «Гран-при» в США и Японии он попал в число призеров и претендует на выход в финал серии. После прокатов в Хиросиме Воронов заявил о том, что его тренировочный объем
— Пока еще рано поздравлять вас с выходом в финал «Гран-при»?
— Давайте дождемся окончательных раскладов. Хотя бы того, как сложится московский этап. От этого многое будет зависеть. Спорт есть спорт, случиться может всякое. Я выполняю свою работу и стараюсь на ней и сосредоточиться.
— Своей работой на этапе в Хиросиме довольны?
— Если говорить о короткой программе — на 100 процентов доволен, все получилось. В произвольной, конечно, не все получилось. Так что доволен процентов на 75. Сделал прокат в облегченной, так сказать, форме. Было сложно катать в психологическом плане, поскольку вышел на лед последним.
— После своего проката вы долго не поднимались со льда. Это от усталости или от эмоций?
— Я бы так долго не сидел на льду, если бы знал, что после меня еще
— Много корректировок пришлось вносить по ходу проката?
— На самом деле, все было продумано до выхода на лед. Но были корректировки и уже в процессе выполнения программы. Заранее такое продумать нельзя. Я понимал, что мне нужно заменить и что сделать — три каскада, два повтора — именно это и сделал.
— На «Скейт Америка» вы прыгали четверной риттбергер. В Хиросиме прыгнули тройной. Заменили на ходу?
— Вовсе нет, это была осознанная замена, а не срыв. Я еще до начала проката знал, что не пойду на этот элемент.
— Пока еще нет в нем уверенности?
— Мне приходится долго доводить до ума
— У вас бывает такое, что невыполненный элемент может разрушить всю программу?
— Сейчас, наверное, нет — сказывается опыт. Но бывает, что неожиданно возникшие при исполнении
— Все тренируются, но не у всех получается.
— Я стремлюсь к тому, чтобы уменьшить число тех, у кого не получается.
— На данный момент, если опираться только на результаты — вы лучший фигурист России. Ожидали такого старта сезона?
— Я очень много работал летом, продолжаю работать и сейчас, и знал, что результаты этой работы должны были
— О вашем объеме работы говорил и Дмитрий Соловьев.
— Да, я видел его пост. Спасибо парням — и Диме, и Максиму Транькову, которые абсолютно искренне поздравили. Мне очень приятно услышать добрые слова от тех, кто сам очень многого добился в спорте.
— Вы чувствуете, что каждый следующий прокат исполняете лучше предыдущего?
— Скажу так, что с каждым стартом у меня появляются новые ощущения, эмоции, прибавляется уверенности в себе. Надеюсь, что лучшее катание Сергея Воронова в нынешнем сезоне еще впереди.
— С точки зрения «физики» не опасений, что наступит перетренированность?
— К своему возрасту я научился чувствовать ту грань, которую переступать нельзя. Я понимаю, когда есть недоработка, а когда может наступить переработка. За этим и я сам слежу, и тренеры, если нужно, всегда подскажут. Так что в этом отношении никаких опасений нет.
— В США вы катались вместе с Нэйтаном Ченом, в Японии — с Шомай Уно. Кто больше произвел впечатление на вас?
Прежде всего, они еще не в оптимальной форме. У каждого из них на своем этапе по одной программе не получилось. Оба они очень сильны и мне симпатичны. У Нэйтана очень интересная короткая программа, у Семы — произвольная. Но я комментировал «Гран-при Финляндии», и очень большое впечатление на меня произвел Юдзуру Ханю. Эти ребята как были лидерами мирового катания, так ими и остаются.
— Скажите, заметно, что с изменением правил некоторые фигуристы пошли по пути упрощения программ?
— Новая система оценок работает первый сезон, от которого прошла только четверть. Для осознания этой системы должно пройти больше времени. Сейчас, если ты четко прыгаешь, получаешь хорошие плюсы, если ошибаешься — будешь сильно наказан. И каждый начинает делать для себя выбор, насколько готов рисковать. Наверное, чтобы фигурное катание шло вперед, нужно вносить в правила изменения с
— Видели в Японии прокат Рики Кихиры?
— Нет, в Хиросиме не смотрел. Но я видел эту девочку на Мемориале Непелы в Братиславе. То, что она делает два тройных акселя в произвольной и делает чисто — это круто! Это двигает женское фигурное катание на другую высоту.
— В России есть девочки, которые могут исполнять и более сложные прыжки. Как считаете, фигурное катание пойдет по пути усложнения или остановится?
— Да, девочки из группы Этери Георгиевны Тутберидзе творят чудеса. И я абсолютно уверен в том, что фигурное катание двинется по пути усложнения. Спорт — это риск, а риск благородное дело. Но риск оправданный, а не безрассудный. Кажется, наши девочки эту тонкую грань чувствуют.
— В нынешнем сезоне женское катание вновь сведется к дуэли Загитова — Медведева или в борьбу этих фигуристок вмешаются другие?
— На мой взгляд, это противостояние немного раздуто. Но и Алина, и Женя по итогам прошлого сезона были лидерами, так что о них прежде всего и говорят. Думаю, финал «Гран-при» покажет, вокруг кого будут разговоры в сезоне текущем. Будут ли это Загитова с Медведевой или к ним, подчеркну — к ним добавятся другие, станет ясно в Ванкувере.
— При этом ни Женя, ни Алина туда пока не пробились.
— Уверен, что их фамилии через две недели будут в списках участниц вместе с Лизой Туктамышевой и Сатоко Мияхарой.
— Если бы вы были обычным болельщиком, предпочли бы дуэль Загитовой и Медведевой или борьбу нескольких спортсменок?
— Но я не болельщик! А если рассуждать с точки зрения смотрибельности, хотелось бы видеть