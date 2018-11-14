Этери Тутберидзе: Загитова плакала и тяжело переживала критику после контрольных прокатов в Москве
Тренер российской фигуристки Алины Загитовой Этери Тутберидзе рассказала о проблемах, которые возникали у ее ученицы
Тренер российской фигуристки Алины Загитовой Этери Тутберидзе рассказала о проблемах, которые возникали у ее ученицы
«
Я еще по работе с Липницкой поняла, что спортсменов не убережешь от интернета. Они все читают, а потом расстраиваются. Некоторые даже принимают все очень близко к сердцу. После контрольных прокатов в Москве был такой шквал критики, что Алина даже плакала. У нее есть как фанаты, так и антифанаты.
Я знала, что эта критика необоснованная, но Алина очень тяжело все это переживала. Я даже сама хотела ответить всем этим критикам, но в итоге не захотела участвовать в этом теннисном матче, когда ты и оппонент обмениваешься ударами. Алина прекрасно понимает, чего от нее ждут фанаты, чего мы все от нее ждем. Сейчас на нее оказывается большое давление со всех сторон", — приводит слова Тутберидзе журнал International Figure Skating.
Напомним, Алина Загитова — действующая чемпионка Европы и олимпийская чемпионка Пхенчхана в женском одиночном катании.