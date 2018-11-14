Этери Тутберидзе: Загитова плакала и тяжело переживала критику после контрольных прокатов в Москве

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« Из-за взросления Загитовой пришлось тяжело. Была потеря координации, да она и сейчас есть. Не скажу, что мы преодолели все проблемы, но мы на пути к этому. Хотя это сложно. У нее многое не получалось, и, хоть она и делала все объемы работы, все равно будто бежала на месте. Как будто она мчалась во всю силу, но сдвинуться с места не могла. Из-за изменений в ее теле, Алине теперь каждый раз необходимы 30 или 40 минут тренировок, чтобы начать нормально прыгать. У ее нового тела еще пока нет мышечной памяти.

Я еще по работе с Липницкой поняла, что спортсменов не убережешь от интернета. Они все читают, а потом расстраиваются. Некоторые даже принимают все очень близко к сердцу. После контрольных прокатов в Москве был такой шквал критики, что Алина даже плакала. У нее есть как фанаты, так и антифанаты.

Я знала, что эта критика необоснованная, но Алина очень тяжело все это переживала. Я даже сама хотела ответить всем этим критикам, но в итоге не захотела участвовать в этом теннисном матче, когда ты и оппонент обмениваешься ударами. Алина прекрасно понимает, чего от нее ждут фанаты, чего мы все от нее ждем. Сейчас на нее оказывается большое давление со всех сторон", — приводит слова Тутберидзе журнал International Figure Skating.