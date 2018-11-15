Загитова без соперниц: почему фигуристки не едут в Москву
Московский этап престижной серии
Московский этап престижной серии
На турнире
Начала флешмоб массовых снятий с российского турнира японка Вакаба Хигучи.
О том, что 17-летняя спортсмена не выступит в Москве, стало известно 7 ноября. В прошлом сезоне Хигучи стала второй на чемпионате мира в Милане, а также выступила в финале
Тем не менее, спортсменку успели заменить на ее 16-летнюю соотечественницу Юну Шираиву, которая в этом сезоне заняла четвертое место на
19-летнюю американку Карен Чен заменить уже не получится. О том, что спортсменка не выступит в Москве, стало известно только 12 ноября.
Но надежды болельщиков Чен все же были разрушены. Об официальном снятии американки объявила
Ранее спортсменка снялась с
Такому же примеру последовала 22-летняя немка Николь Шотт. Как и Чен, представительница Германии последовательно снялась с этапов в Финляндии и Москве.
«Николь Шотт снялась с турнира по медицинским показателям. Таким образом, число участниц московского
Теперь в женском катании зрители увидят лишь одну представительницу Европы не из России — 16-летнюю швейцарку Алексию Паганини. По три спортсменки делегируют хозяева соревнования и сборная Японии; Казахстан, Корея, Швейцария и США — по одной. Отечественную команду представят Алина Загитова, Софья Самодурова и Полина Цурская.
Произойдут перестановки на соревнованиях в Москве и в сборной России. От участия в турнире
Вместо Ерохова на лед «Мегаспорта» выйдет ученик Алексея Мишина 20-летний Андрей Лазукин. В этом сезоне спортсмен уже успел выступить на одном этапе
Прокаты Лазукина таят в себе еще одну интригу.
Насколько критически прокат Лазукина оценит его девушка, станет известно уже совсем скоро.
Двукратные призеры чемпионатов мира в танцах на льду американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс тоже не едут в Москву. Ранее они пропустили этап
Тем не менее о своем отказе от участия в российском турнире дуэт объявил лишь за неделю до старта. Заменить пару было уже невозможно. Таким образом, в соревнованиях танцоров примут участие не десять дуэтов, а девять.
Первые соревнования на московском этапе
Константин Лесик