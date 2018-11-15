Олимпийская чемпионка из России не увидела способных повторить ее фирменный трюк

«Когда пытаешься повторить мою фирменную ласточку. На самом деле, я до сих пор не вижу ни одной фигуристки, которые бы делали эту ласточку, как я. Нескромно, но это факт! А если кто и делает, то она не такая, как моя. Также как вращение Аделины. Как ни крути, оставила свой след в фигурном катании», — написала Сотникова.