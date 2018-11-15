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15 ноября, источник: Lenta.Ru

Олимпийская чемпионка из России не увидела способных повторить ее фирменный трюк

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова написала в Instagram, что не видит фигуристки, которая смогла бы исполнить ее фирменный элемент.

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Источник: РИА "Новости"

«Когда пытаешься повторить мою фирменную ласточку. На самом деле, я до сих пор не вижу ни одной фигуристки, которые бы делали эту ласточку, как я. Нескромно, но это факт! А если кто и делает, то она не такая, как моя. Также как вращение Аделины. Как ни крути, оставила свой след в фигурном катании», — написала Сотникова.

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В сентябре Сотникова обесценила четверные прыжки, которые исполняют юные фигуристки. Она заявила, что такие элементы выполняют только дети, чье тело не начало расти. «Маленькие, худые и юркие девчонки делают все на автомате, но с годами их тела начнут меняться. Теоретически исходные физические данные позволяют прыгать и пять оборотов, но с возрастом проблем не избежать», — заметила спортсменка.

Аделина Сотникова — олимпийская чемпионка. Свою медаль она завоевала на Играх в Сочи в одиночном катании.

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