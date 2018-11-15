Транькову угрожают после слов о Загитовой

Источник: РИА "Новости"

Ранее Траньков заявил, что во время Игр в Корее все спортсмены болели за Евгению Медведеву, тогда как Загитову никто не поддерживал.

«Это не детский горшок — это голова фанатов-########. Пустая пластмассовая плошка с небольшим душком и мимишностью. Продолжайте, я не устану вас банить. Счастье, что вас так ничтожно мало и половина из вас — фэйки, — написал Траньков в своем аккаунте. — Из пожеланий: умереть, заболеть раком, убить себя и всю свою “ублюдочную семью”, сломать позвоночник и ходить под себя, ослепнуть и оглохнуть! О как! True fans! А вы говорите — футбол…».