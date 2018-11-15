Транькову угрожают после слов о Загитовой

Ранее Траньков заявил, что во время Игр в Корее все спортсмены болели за Евгению Медведеву, тогда как Загитову никто не поддерживал.
«Это не детский горшок — это голова фанатов-########. Пустая пластмассовая плошка с небольшим душком и мимишностью. Продолжайте, я не устану вас банить. Счастье, что вас так ничтожно мало и половина из вас — фэйки, — написал Траньков в своем аккаунте. — Из пожеланий: умереть, заболеть раком, убить себя и всю свою “ублюдочную семью”, сломать позвоночник и ходить под себя, ослепнуть и оглохнуть! О как! True fans! А вы говорите — футбол…».
«Короче. В комментариях еще есть и прямые угрозы расправы и вреда здоровью, а это уже статья. Так что комментарии пока закрыты. А то ведь так можно испугаться (психануть) и обратиться куда следует. Короче, буду, как Юдзуру Ханю, скоро с охраной гонять, за правду дабы мучеником не сделаться», — заключил Максим.