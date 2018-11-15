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15 ноября, источник: Р-Спорт

Транькову угрожают после слов о Загитовой

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Олимпийский чемпион Максим Траньков в своем аккаунте Instagram рассказал, что ему поступают угрозы после его слов об Алине Загитовой, завоевавшей на Олимпиаде в Пхечхане золото в женском одиночном катании.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Траньков заявил, что во время Игр в Корее все спортсмены болели за Евгению Медведеву, тогда как Загитову никто не поддерживал.

«Это не детский горшок — это голова фанатов-########. Пустая пластмассовая плошка с небольшим душком и мимишностью. Продолжайте, я не устану вас банить. Счастье, что вас так ничтожно мало и половина из вас — фэйки, — написал Траньков в своем аккаунте. — Из пожеланий: умереть, заболеть раком, убить себя и всю свою “ублюдочную семью”, сломать позвоночник и ходить под себя, ослепнуть и оглохнуть! О как! True fans! А вы говорите — футбол…».

«Короче. В комментариях еще есть и прямые угрозы расправы и вреда здоровью, а это уже статья. Так что комментарии пока закрыты. А то ведь так можно испугаться (психануть) и обратиться куда следует. Короче, буду, как Юдзуру Ханю, скоро с охраной гонять, за правду дабы мучеником не сделаться», — заключил Максим.

Утро России. Эфир от 29.10.2018. Медведева, Туктамышева, Загитова. Кто станет королевой фигурного катания в этом сезоне?
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