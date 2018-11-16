Она затмила Медведеву и Загитову. Но все обсуждают ее стриптиз

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«Большой спорт променять на шоу пока не готова»

«Лента.ру»: Этот сезон вы начали лучше, чем все лидеры сборной. На контрольных прокатах и Евгения Медведева, и Алина Загитова упали, а у вас сходу получился тройной аксель (самый сложный прыжок, который исполняют женщины, — прим. «Ленты.ру»). До выхода на лед была уверенность в своих силах?

Елизавета Туктамышева: Была, конечно. Я очень хорошо подготовилась к прокатам, очень хотела наконец показать свои программы. Поэтому выходила в каком-то возбуждении. Приятно видеть результат своей работы.

Последние три сезона нельзя назвать успешными для вас. По сути, чемпионат мира в 2015 году — ваша последняя крупная победа. Когда результаты ушли, думали о завершении карьеры?

Нет, я никогда об этом не думала. Надеялась, работала, чувствовала, что я еще все смогу.

В последнее время фигуристы часто меняют тренеров, пытаясь улучшить результаты. Хотели когда-нибудь уйти от Алексея Мишина?

Нет, таких мыслей тоже не было. Мы очень долго работаем вместе, знаем друг друга. На мой взгляд, Алексей Николаевич — лучший тренер в мировом фигурном катании. Было бы глупо от него уходить. И невежливо. Он никогда не акцентировал внимание на том, что нет результатов. Мы просто катались.

Помог ли пример Каролины Костнер (итальянская фигуристка, бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи — прим. «Ленты.ру»)? Ведь вы долго тренировались на одном льду.

Нет, я не ищу для себя кумиров, чужие примеры мне не нужны. Нет и людей, которыми я восхищаюсь. Все всегда зависит от меня. Алексей Николаевич нас с Каролиной никогда не разделял. Была единая система подготовки. Внимания хватало, все было в порядке.

Источник: РИА

Вы и Аделина Сотникова — практически ровесницы и когда-то были главными соперницами. После Олимпиады-2014 Аделина не смогла вернуться на лед и теперь выступает в шоу. А вам часто предлагают гастролировать на постоянной основе?

Предлагают, но я уже говорила, что я чувствую в себе силы бороться. Поэтому большой спорт на шоу променять пока не готова.

«У нас с Медведевой хорошие отношения»

На Гран-при Канады вы обошли Евгению Медведеву. Это был принципиально?

Нет, я не думала об этом. Главное — показать свой максимум, попасть на пьедестал. У нас с Женей вообще-то хорошие отношения. После соревнований она сказала, что я молодец, поздравила. Мы очень приятно поболтали. Раньше мы не особо общались, а теперь узнали друг о друге побольше.

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Вы поддерживаете ее в решении сменить тренера?

Стопроцентно. На ее месте я поступила бы так же.

Рика Кихира, опередившая вас на Гран-при Японии, прыгает два акселя в программе. Планируете делать то же самое?

Мы тоже думаем над этим, но в ближайшее время не планируем. Надо еще понять, принять необходимость двух этих прыжков. Надо быть сильнее и физически, и морально, чтобы чисто их делать.

В следующем сезоне на взрослый уровень должны перейти Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная (юниорки из команды Этери Тутберидзе — прим. «Ленты.ру»). Чтобы конкурировать с ними, нужно прыгать четверные прыжки. Вы пытались когда-нибудь их тренировать?

В моем возрасте это тяжело. Когда была ребенком, тренировала. Если и буду пытаться сейчас, то это будет четверной лутц (лутц — второй по сложности прыжок в фигурном катании — прим. «Ленты.ру»). Думаю, я бы смогла. Хотя пока мне достаточно моего технического арсенала. Плюс девочек в том, что они маленькие и худенькие. Сохранят ли они эти четверные хотя бы на следующий сезон? Не могу ничего сказать, не уверена.

«Мне нравится быть эффектной»

Весь мир несколько дней обсуждал ваше показательное выступление с раздеванием на льду. Кому пришла в голову идея номера?

Моему другу. А раздеваться придумал тренер, Алексей Николаевич. Это же прикольно. Я всегда только «за». Мне нравится быть эффектной.

Источник: Reuters

Еще все говорят о вашем намерении встретиться с Трампом…

Конечно, я предполагала, что меня за этот ответ будут осуждать. Но все было сказано в шутку. То, что писали в СМИ и в комментариях, — просто бред. Мне жаль людей, у которых нет чувства юмора.

Раньше вы признавались, что на улицах родного Санкт-Петербурга вас не узнают. В этом сезоне внимания прибавилось?

Нет, я же по-другому в жизни выгляжу совершенно. Да и за последний месяц в Санкт-Петербурге не была почти. Не узнают, а если и бывает, то мне приятно с кем-то сфотографироваться, автограф дать.

Вы болеете за питерский «Зенит». Помните первый матч, который увидели вживую?

Я была всего на двух играх, и первая была в августе этого года. Все после чемпионата мира началось, раньше не так интересовалась.

Можете сравнить атмосферу на футбольном стадионе и на катке во время соревнований?

Сложно сравнивать. У нас, по сравнению с футболом, все культурнее. Кричать нельзя, это же сбивает. А на играх атмосфера просто бешеная! Наверное, футболистам так легче. Энергетика на стадионе сильнее, чем на катке. Но мне хватает поддержки болельщиков, хоть они и не сходят с ума так, как на футболе.

Недавно стало известно, что вы будете комментировать Гран-при России в эфире «Матч ТВ». Легко приняли приглашение?

Да, я сама очень хотела попробовать, причем давно уже. Рада, что мне предложили. Это будет хороший опыт для меня, который поможет мне в будущем.

Какие цели ставите на этот сезон и на карьеру в целом?