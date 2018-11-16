Текущие события
Футбол. Сборные
перерыв
Япония1
Венесуэла0
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Амур
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Адмирал
Футбол. Сборные
17:25
ОАЭ
Боливия
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Автомобилист
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс3
Торонто Мэйпл Ливз5
Футбол. Лига наций
22:45
Нидерланды
Франция
Футбол. Лига наций
22:45
Словакия
Украина
Футбол. Лига наций
22:45
Уэльс
Дания
Футбол. Лига наций
22:45
Кипр
Болгария
Футбол. Лига наций
22:45
Словения
Норвегия
Футбол. Лига наций
22:45
Гибралтар
Армения
Футбол. Лига наций
22:45
Лихтенштейн
Македония
Футбол. Сборные
23:00
Бразилия
Уругвай
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз2
Монреаль Канадиенс3
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс2
Нэшвилл Предаторз1
Футбол. Сборные
04:30
Перу0
Эквадор2
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд6
Ванкувер Кэнакс2
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз2
Детройт Ред Уингз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс7
Нью-Йорк Рейнджерс5
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз0
Нью-Джерси Дэвилз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз3
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс7
Флорида Пантерз3
Все события
Фоторепортажи
30«Зенит» потерял очки и Дзюбу в игре с ЦСКА
26Первый день Ари в сборной. И особенный подарок от Газинского
13:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Скандал с Траньковым — расплата за популярность. Но он может быть полезен

У роста интереса к фигурному катанию есть и оборотная сторона.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

История с Максимом Траньковым, на которого после нескольких вполне безобидных фраз в интервью накинулись некоторые фанаты Алины Загитовой — дикая. Подобное поведение в принципе недопустимо, идет ли речь о фигурном катании и еще чем-то.

Разумеется, не нужно проецировать это на саму фигуристку, ее команду и подавляющее большинство ее болельщиков — а такое сейчас, увы, наверняка начнется. Нет сомнений, что видеть все это им так же неприятно, как и всем остальным, а у дураков, как известно, нет национальности — они, увы, есть везде.

Возможно, это добавит Загитовой совершенно ненужного ей стресса перед прокатом на «Гран-при России» — она ведь не в вакууме живет, какая-то информация об этом случае до нее в любом случае дойдет, пусть она наверняка и старается по максимуму ограничивать новости из внешнего мира в дни соревнований. Кто знает, может быть, эти яростные защитники фигуристки, накинувшиеся на Транькова, только окажут ей медвежью услугу.

Тут, конечно, можно во всем обвинить журналистов. Мол, раздули, устроили скандал на ровном месте и вообще, ничего святого для них нет. Но мы живем в максимально открытом мире интернета и социальных сетей, а видеокамера на мобильном телефоне есть почти у каждого — нужно всегда тщательно думать о том, что ты делаешь и какие это может иметь последствия, особенно когда речь идет о таких публичных фигурах, как Траньков, который в данном случае пострадал вообще ни за что.

Читайте также
Транькову угрожают после слов о Загитовой

Резонно задаться вопросом — а что, в фигурном катании всегда так? В принципе, традиционно в болельщицком фигурнокатательном сообществе, в отличие от, скажем, футбольного, не принято болеть против. Не принято желать кому-то падения или неудачного проката. Не принято радоваться неудачам. Это своеобразный установившийся довольно давно кодекс поведения, которому все более или менее следуют. Можно огорчиться, если проиграл твой любимец, но радоваться неудаче конкурента — неприлично.

Если вы внимательно смотрите трансляции, то наверняка замечали, что многие болельщики приходят на трибуны с несколькими национальными флагами — чтобы поддерживать разных фигуристов. Особенно это характерно для японцев, но и остальные ведут себя примерно так же.

Именно поэтому, например, противостояние фанатов Евгении Медведевой и Алины Загитовой, резко обострившееся после ухода двукратной чемпионки мира из группы Этери Тутберидзе и периодически вспыхивающее в соцсетях, остальным сообществом воспринимается негативно. Тут не привыкли открыто «хейтить».

При этом, если полазить по разным фигурнокатательным форумам, то начитаться можно такого, что мозги начинают потихоньку плавиться. Изощренные теории заговоров, разоблачения, глубокомысленные выводы, построенные на том, что кто-то на кого-то не так посмотрел, обсуждения личной жизни фигуристов с совершенно неприличными подробностями и прочее копание в грязном белье — словом, настоящая темная сторона силы. Порой, как сейчас, вырывающаяся наружу.

Сначала успехи Медведевой, а потом ее противостояние с Загитовой вывели интерес к женскому одиночному катанию и им самим на совершенно новый, невиданный прежде уровень. И для фигурного катания как индустрии это хорошо. Но параллельно с этим на совершенно иной уровень вышла и фанатская активность, приобретающая порой такие вот извращенные формы. Это — неприятное, но неизбежное следствие популярности, ее оборотная сторона.

Но, может, у всей этой истории будет и положительный побочный эффект — широкая публика, полюбившая женское одиночное катание, обратит внимание на парное?

 Клуб РПЛ может сняться с чемпионата
"Курица без головы". Как играл Глушаков в последних матчах
Матч, после которого хочется еще раз восхититься нашей сборной
Дуэль русских суперфорвардов в НХЛ. Кучеров победил Малкина
Хорватия с ЧМ-2018 вернулась. Игрок ЦСКА помог победить испанцев
Россия вырвала у Канады победу в хоккейной Суперсерии
Германия — Россия: что сказал Черчесов
Молодой русский вратарь заменил легенду НХЛ и отдал голевой пас
Французы отправились в Роттердам оформлять выход в плей-офф
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь