Скандал с Траньковым — расплата за популярность. Но он может быть полезен

Источник: Спорт-Экспресс

История с Максимом Траньковым, на которого после нескольких вполне безобидных фраз в интервью накинулись некоторые фанаты Алины Загитовой — дикая. Подобное поведение в принципе недопустимо, идет ли речь о фигурном катании и еще чем-то.

Разумеется, не нужно проецировать это на саму фигуристку, ее команду и подавляющее большинство ее болельщиков — а такое сейчас, увы, наверняка начнется. Нет сомнений, что видеть все это им так же неприятно, как и всем остальным, а у дураков, как известно, нет национальности — они, увы, есть везде.

Возможно, это добавит Загитовой совершенно ненужного ей стресса перед прокатом на «Гран-при России» — она ведь не в вакууме живет, какая-то информация об этом случае до нее в любом случае дойдет, пусть она наверняка и старается по максимуму ограничивать новости из внешнего мира в дни соревнований. Кто знает, может быть, эти яростные защитники фигуристки, накинувшиеся на Транькова, только окажут ей медвежью услугу.

Тут, конечно, можно во всем обвинить журналистов. Мол, раздули, устроили скандал на ровном месте и вообще, ничего святого для них нет. Но мы живем в максимально открытом мире интернета и социальных сетей, а видеокамера на мобильном телефоне есть почти у каждого — нужно всегда тщательно думать о том, что ты делаешь и какие это может иметь последствия, особенно когда речь идет о таких публичных фигурах, как Траньков, который в данном случае пострадал вообще ни за что.

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Резонно задаться вопросом — а что, в фигурном катании всегда так? В принципе, традиционно в болельщицком фигурнокатательном сообществе, в отличие от, скажем, футбольного, не принято болеть против. Не принято желать кому-то падения или неудачного проката. Не принято радоваться неудачам. Это своеобразный установившийся довольно давно кодекс поведения, которому все более или менее следуют. Можно огорчиться, если проиграл твой любимец, но радоваться неудаче конкурента — неприлично.

Если вы внимательно смотрите трансляции, то наверняка замечали, что многие болельщики приходят на трибуны с несколькими национальными флагами — чтобы поддерживать разных фигуристов. Особенно это характерно для японцев, но и остальные ведут себя примерно так же.

Именно поэтому, например, противостояние фанатов Евгении Медведевой и Алины Загитовой, резко обострившееся после ухода двукратной чемпионки мира из группы Этери Тутберидзе и периодически вспыхивающее в соцсетях, остальным сообществом воспринимается негативно. Тут не привыкли открыто «хейтить».

При этом, если полазить по разным фигурнокатательным форумам, то начитаться можно такого, что мозги начинают потихоньку плавиться. Изощренные теории заговоров, разоблачения, глубокомысленные выводы, построенные на том, что кто-то на кого-то не так посмотрел, обсуждения личной жизни фигуристов с совершенно неприличными подробностями и прочее копание в грязном белье — словом, настоящая темная сторона силы. Порой, как сейчас, вырывающаяся наружу.

Сначала успехи Медведевой, а потом ее противостояние с Загитовой вывели интерес к женскому одиночному катанию и им самим на совершенно новый, невиданный прежде уровень. И для фигурного катания как индустрии это хорошо. Но параллельно с этим на совершенно иной уровень вышла и фанатская активность, приобретающая порой такие вот извращенные формы. Это — неприятное, но неизбежное следствие популярности, ее оборотная сторона.