Фигурист Лазукин назвал ужасным свою короткую программу на этапе Гран-при в Москве
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Лазукин остался недоволен своим выступлением в короткой программе на российском этапе
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Лазукин остался недоволен своим выступлением в короткой программе на российском этапе
Лазукин получил 62,45 балла по итогам короткой программы. Мужчины представят произвольную программу в субботу.
«Практически ничего не получилось — падения, недокруты, все, что можно. Пока не могу объяснить, но я был готов. Это был ужасный прокат, такого быть не должно», — заявил Лазукин.
Российский этап