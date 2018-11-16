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15:03 (мск), источник: ТАСС

Короткая программа на «Кубке Ростелекома» оставила у фигуриста Дмитриева смешанные чувства

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Прокат короткой программы на российском этапе Гран-при оставил у фигуриста Артура Дмитриева смешанные впечатления. Об этом он рассказал журналистам.

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Источник: РИА "Новости"

Дмитриев получил 67,58 балла по итогам короткой программы. Мужчины представят произвольную программу в субботу.

«Смешанное впечатление. С одной стороны, все сделал, с другой — все “грязно”. Сказать, что доволен, я не могу. Сейчас буду думать, что не получилось, буду дальше работать над ошибками», — сказал Дмитриев.

«Завтра буду вставлять четверной аксель — терять нечего, буду прыгать. На этих тренировках он не получался, но почему нет?», — добавил он.

Российский этап Гран-при «Кубок Ростелеком» завершится 18 ноября. Помимо Дмитриева, в Москве в мужском одиночном катании выступят россияне Михаил Коляда и Андрей Лазукин.

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