Короткая программа на «Кубке Ростелекома» оставила у фигуриста Дмитриева смешанные чувства
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Прокат короткой программы на российском этапе
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Прокат короткой программы на российском этапе
Дмитриев получил 67,58 балла по итогам короткой программы. Мужчины представят произвольную программу в субботу.
«Смешанное впечатление. С одной стороны, все сделал, с другой — все “грязно”. Сказать, что доволен, я не могу. Сейчас буду думать, что не получилось, буду дальше работать над ошибками», — сказал Дмитриев.
«Завтра буду вставлять четверной аксель — терять нечего, буду прыгать. На этих тренировках он не получался, но почему нет?», — добавил он.
Российский этап