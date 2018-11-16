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16:20 (мск), источник: ТАСС

Ханю с мировым рекордом выиграл короткую программу этапа Гран-при в Москве

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю с мировым рекордом выиграл короткую программу на этапе серии Гран-при в Москве. Спортсмен получил за свой прокат 110,53 балла.

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Источник: РИА "Новости"

Предыдущий рекорд также принадлежал Ханю — 106,69 балла на этапе в Хельсинки. 23-летний японец является абсолютным мировым рекордсменом в мужском одиночном катании.

Второе место по итогам короткой программы занимает воспитанник Этери Тутберидзе грузин Морис Квителашвили (89,94), третье — представитель Швеции Александр Майоров (82,33). Лучшим среди российских фигуристов после короткого проката является Михаил Коляда, идущий на восьмом месте (69,10). Артур Дмитриев идет девятым (67,58), Андрей Лазукин — 11-м (62,45).

Помимо двух золотых медалей Олимпиад, в активе Ханю две победы на чемпионатах мира и четыре — в финалах Гран-при.

Произвольную программу на этапе Гран-при в Москве фигуристы представят в субботу.

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