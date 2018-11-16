Ханю с мировым рекордом выиграл короткую программу этапа Гран-при в Москве

Источник: РИА "Новости"

Предыдущий рекорд также принадлежал Ханю — 106,69 балла на этапе в Хельсинки. 23-летний японец является абсолютным мировым рекордсменом в мужском одиночном катании.

Второе место по итогам короткой программы занимает воспитанник Этери Тутберидзе грузин Морис Квителашвили (89,94), третье — представитель Швеции Александр Майоров (82,33). Лучшим среди российских фигуристов после короткого проката является Михаил Коляда, идущий на восьмом месте (69,10). Артур Дмитриев идет девятым (67,58), Андрей Лазукин — 11-м (62,45).

Помимо двух золотых медалей Олимпиад, в активе Ханю две победы на чемпионатах мира и четыре — в финалах Гран-при.