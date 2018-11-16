Коляда не стал общаться с прессой после короткой программы

Источник: Спорт-Экспресс

Коляда один раз упал, но завалил все прыжки и стал лишь восьмым из 12 участников с результатом 69,10 балла. Со льда он ушел, активно жестикулируя и обсуждая ошибки с тренером Валентиной Чеботаревой.

Разочарование было настолько велико, что, по словам пресс-атташе ФФКР, Коляда поговорит с журналистами только после завтрашней произвольной программы.