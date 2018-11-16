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16:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Коляда не стал общаться с прессой после короткой программы

Лидер мужской сборной фигурист Михаил Коляда не стал комментировать свой прокат в короткой программе на Гран-при России.

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Источник: Спорт-Экспресс

Коляда один раз упал, но завалил все прыжки и стал лишь восьмым из 12 участников с результатом 69,10 балла. Со льда он ушел, активно жестикулируя и обсуждая ошибки с тренером Валентиной Чеботаревой.

Разочарование было настолько велико, что, по словам пресс-атташе ФФКР, Коляда поговорит с журналистами только после завтрашней произвольной программы.

Отметим, что до этого на вопросы журналистов отвечали все, в том числе два россиянина Артур Дмитриев и Андрей Лазукин, которые также выступили не слишком удачно и находятся после первого дня соревнований на 9-м и 11-м местах соответственно.
(Дмитрий Лунев).

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