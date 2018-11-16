Юдзуру Ханю отметил, что его программы показывают связь с российскими традициями

Источник: РИА "Новости"

В пятницу в Москве стартовал российский этап Гран-при по фигурному катанию. В короткой программе Ханю набрал 110,53 балла и занимает первое место. Произвольные программы у мужчин пройдут в субботу.

«Я лично доволен своим выступлением. Не могу назвать его совершенным, но я доволен. Особенно получился каскад четверной тулуп — тройной тулуп, также доволен уровнем акселя. Я ценю здешнюю публику, высоко оценил возгласы “молодец” с трибун, мне это понравилось», — заявил Ханю.

«У меня не было много времени на подготовку к этому этапу, но я старался контролировать процесс тренировок, чтобы найти рациональное зерно в нагрузке, золотую середину. В последнюю неделю я занимался этим. Я себя хорошо ощущаю, что касается завтра, не знаю, но надеюсь, смогу показать хорошее катание», — добавил он.

«Мое катание связано с Россией, и то, что я начал заниматься фигурным катанием, тоже связано с Россией. Поэтому хочу хорошо выступить именно здесь. Мои программы показывают связь с этой страной, и я хочу их хорошо откатать», — заключил фигурист.