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16:59 (мск), источник: ТАСС

Юдзуру Ханю отметил, что его программы показывают связь с российскими традициями

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Программы олимпийского чемпиона по фигурному катанию японца Юдзуру Ханю имеют связь с российскими традициями. Об этом он заявил журналистам.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу в Москве стартовал российский этап Гран-при по фигурному катанию. В короткой программе Ханю набрал 110,53 балла и занимает первое место. Произвольные программы у мужчин пройдут в субботу.

«Я лично доволен своим выступлением. Не могу назвать его совершенным, но я доволен. Особенно получился каскад четверной тулуп — тройной тулуп, также доволен уровнем акселя. Я ценю здешнюю публику, высоко оценил возгласы “молодец” с трибун, мне это понравилось», — заявил Ханю.

«У меня не было много времени на подготовку к этому этапу, но я старался контролировать процесс тренировок, чтобы найти рациональное зерно в нагрузке, золотую середину. В последнюю неделю я занимался этим. Я себя хорошо ощущаю, что касается завтра, не знаю, но надеюсь, смогу показать хорошее катание», — добавил он.

«Мое катание связано с Россией, и то, что я начал заниматься фигурным катанием, тоже связано с Россией. Поэтому хочу хорошо выступить именно здесь. Мои программы показывают связь с этой страной, и я хочу их хорошо откатать», — заключил фигурист.

Российский этап Гран-при «Кубок Ростелеком» завершится 18 ноября.

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