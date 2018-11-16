Юдзуру Ханю отметил, что его программы показывают связь с российскими традициями
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Программы олимпийского чемпиона по фигурному катанию японца Юдзуру Ханю имеют связь с российскими традициями. Об этом он заявил журналистам.
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Программы олимпийского чемпиона по фигурному катанию японца Юдзуру Ханю имеют связь с российскими традициями. Об этом он заявил журналистам.
В пятницу в Москве стартовал российский этап
«Я лично доволен своим выступлением. Не могу назвать его совершенным, но я доволен. Особенно получился каскад четверной тулуп — тройной тулуп, также доволен уровнем акселя. Я ценю здешнюю публику, высоко оценил возгласы “молодец” с трибун, мне это понравилось», — заявил Ханю.
«У меня не было много времени на подготовку к этому этапу, но я старался контролировать процесс тренировок, чтобы найти рациональное зерно в нагрузке, золотую середину. В последнюю неделю я занимался этим. Я себя хорошо ощущаю, что касается завтра, не знаю, но надеюсь, смогу показать хорошее катание», — добавил он.
«Мое катание связано с Россией, и то, что я начал заниматься фигурным катанием, тоже связано с Россией. Поэтому хочу хорошо выступить именно здесь. Мои программы показывают связь с этой страной, и я хочу их хорошо откатать», — заключил фигурист.
Российский этап