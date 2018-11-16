СМИ: Свадьба Роналду может состояться во время перерыва в серии А

СМИ: Свадьба Роналду может состояться во время перерыва в серии А

Свадьба нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и его девушки Джорджины Родригес может состояться во время паузы в чемпионате Италии, которая начнется в конце декабря.