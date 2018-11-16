Брайан Орсер: Атмосфера в Москве просто невероятная! Здесь полно фанатов Ханю

Источник: Советский спорт

О МИРОВОМ РЕКОРДЕ

— Я доволен оценками Юдзуру. Он сегодня очень волновался. Даже не знаю почему. Мы очень серьезно готовимся ко всем соревнованиям, но на разминке в этот раз чувствовалась нервозность у Ханю.

О ТОМ, КАК ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ ХАНЮ ПОСЛЕ КОРОТКОЙ ПРОГРАММЫ

— Сейчас он чувствует себя хорошо. Но вы должны понимать, что это очень волнительно — ждать своего выступления на протяжении получаса. Я ему говорил: «Отпусти ситуацию, пусть будет как будет». Юдзуру был несколько заторможенным, медленно реагировал.

О ВЫСТУПЛЕНИИ ХАНЮ

— Примерно за 10 минут до начала выступления он взбодрился. И он был прекрасен на льду. Удивил ли он меня сегодня? Нет. Каждый раз он просто невероятен! Каждое его выступление идет от самого сердца.

О ТРЕНЕРСКИХ МЕЧТАХ

— О чем я мечтаю как его тренер? О, боже! Я даже не знаю. Юдзуру обожает фигурное катание, наслаждается процессом. И я очень люблю его за это. Он уважает нас, уважает нашу команду. Мы работаем вместе очень хорошо уже давно. Я рад, что он счастлив. Ханю выступает замечательно и это дарит ему счастье.

О ХОДЕ СЕЗОНА

— Мне нравится то, что у нас получается в этом сезоне. Его короткая программа просто великолепна, и Юдзуру справляется с ней прекрасно. Сейчас мы продолжаем работу в соответствии с нашим планом.

ОБ АТМОСФЕРЕ НА ТРИБУНАХ

— Атмосфера здесь просто невероятная! На трибунах очень много фанатов, причем не только из Японии. Среди россиян полно преданных болельщиков Ханю. Вчера я был в центре Москвы и встретил поклонников Юдзуру из Китая. То, что он делает для фигурного катания, просто потрясающе!

О ВИННИ-ПУХАХ, БРОШЕННЫХ НА ЛЕД