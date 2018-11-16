Юдзуру Ханю: С трибун кричали «Молодец!», мне это очень понравилось
Японец прокомментировал свое выступление в короткой программе на этапе
Японец прокомментировал свое выступление в короткой программе на этапе
Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю занимает первое место после короткой программы на пятом этапе
О КОРОТКОЙ ПРОГРАММЕ
— Могу сказать, что я доволен своим выступлением. Не могу назвать его совершенным. Я удовлетворен своим катанием и тем, что выполнил каскад из четверного и тройного тулупа. Доволен уровнем, который показал и оценками судей. Так же неплохо прыгнул аксель.
О МОСКОВСКОЙ ПУБЛИКЕ
— Я ценю московскую публику. Меня отлично поддерживали. Мне кричали: «Молодец!», и мне это очень понравилось.
О ПОДГОТОВКЕ К РОССИЙСКОМУ ЭТАПУ ГРАН-ПРИ
— У меня не было много времени подготовиться к этому этапу. Я старался контролировать процесс тренировок, чтобы не перетренироваться, найти баланс в плане нагрузок. Последнюю неделю перед
О ПЛАНАХ НА ПРОИЗВОЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
— Сейчас я хорошо себя ощущаю. Пока не знаю, что будет завтра, но я постараюсь показать свое лучшее катание.
О ПРИЕМЕ ФАНАТОВ В МОСКВЕ
— На этом соревновании я выступаю в четвертый раз. Впервые я выходил на московский лед еще юниором. Тогда среди болельщиков проходил опрос: «Кто лучший юниор?» и местные фанаты выбрали меня. Это было очень важно для меня. Мое катание тесно связано с Россией. В моих программах тоже есть связь с российскими традициями. Поэтому очень хочу выступить здесь хорошо.