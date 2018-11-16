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17:07 (мск), источник: Советский спорт

Юдзуру Ханю: С трибун кричали «Молодец!», мне это очень понравилось

Японец прокомментировал свое выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Москве.

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Источник: Советский спорт

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю занимает первое место после короткой программы на пятом этапе Гран-при Кубок Ростелеком во дворце спорта Мегаспорт в Москве. Второе место после короткой программы занимает представитель Грузии Морис Квителашвили (89,94), третье Александр Майоров из Швеции (82,33). Российские фигуристы в пятерку не вошли: Михаил Коляда восьмой, Артур Дмитриев девятый, Андрей Лазукин 11-й.

О КОРОТКОЙ ПРОГРАММЕ

— Могу сказать, что я доволен своим выступлением. Не могу назвать его совершенным. Я удовлетворен своим катанием и тем, что выполнил каскад из четверного и тройного тулупа. Доволен уровнем, который показал и оценками судей. Так же неплохо прыгнул аксель.

О МОСКОВСКОЙ ПУБЛИКЕ

— Я ценю московскую публику. Меня отлично поддерживали. Мне кричали: «Молодец!», и мне это очень понравилось.

О ПОДГОТОВКЕ К РОССИЙСКОМУ ЭТАПУ ГРАН-ПРИ

— У меня не было много времени подготовиться к этому этапу. Я старался контролировать процесс тренировок, чтобы не перетренироваться, найти баланс в плане нагрузок. Последнюю неделю перед Гран-при я занимался тем, что пытался контролировать этот процесс.

О ПЛАНАХ НА ПРОИЗВОЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

— Сейчас я хорошо себя ощущаю. Пока не знаю, что будет завтра, но я постараюсь показать свое лучшее катание.

О ПРИЕМЕ ФАНАТОВ В МОСКВЕ

— На этом соревновании я выступаю в четвертый раз. Впервые я выходил на московский лед еще юниором. Тогда среди болельщиков проходил опрос: «Кто лучший юниор?» и местные фанаты выбрали меня. Это было очень важно для меня. Мое катание тесно связано с Россией. В моих программах тоже есть связь с российскими традициями. Поэтому очень хочу выступить здесь хорошо.

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