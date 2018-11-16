«Характер — то, чего не хватает Коляде»: заслуженный тренер — о неудаче фигуриста

На проходящем в Москве пятом этапе Гран-при Коляда в короткой программе сделал с помаркой тройной тулуп вместо четверного, упростил каскад с тройным лутцем и допустил «бабочку» на акселе. С оценкой 69,10 он идет восьмым. Два других россиянина, Артур Дмитриев и Андрей Лазукин, занимают девятое и 11-е место соответственно.
«Разочаровали мальчики, и в первую очередь Коляда, — сказал Кудрявцев. — Это отсутствие психологической готовности, неуверенность, которые приводят к неверным техническим движениям уже на входе в элементы. И в итоге получаются «бабочки».
Эксперт назвал неправильным решение Коляды упростить программу, не выполняя четверной лутц. «Лучше кататься он не стал. Не в сложности надо искать причину, а в себе, в состоянии, в характере, — подчеркнул Кудрявцев. — Лазукин и Дмитриев не обладают такими возможностями, как Коляда. От них ожидать выдающегося успеха не приходится. Да, они откатались хуже, чем могли, но не так плохо, как Коляда».
Кудрявцев назвал великолепным выступление двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю, который выиграл короткую программу московского этапа Гран-при с мировым рекордом (110,53 балла). «Ханю даже на грани срыва элемента его вытаскивает. Это борьба в процессе исполнения, показывая артистизм, он умеет бороться за элементы. Высочайшее мастерство. И умение бороться, характер — это то, чего не хватает Коляде», — заключил специалист.