«Характер — то, чего не хватает Коляде»: заслуженный тренер — о неудаче фигуриста

Источник: РИА "Новости"

На проходящем в Москве пятом этапе Гран-при Коляда в короткой программе сделал с помаркой тройной тулуп вместо четверного, упростил каскад с тройным лутцем и допустил «бабочку» на акселе. С оценкой 69,10 он идет восьмым. Два других россиянина, Артур Дмитриев и Андрей Лазукин, занимают девятое и 11-е место соответственно.

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«Разочаровали мальчики, и в первую очередь Коляда, — сказал Кудрявцев. — Это отсутствие психологической готовности, неуверенность, которые приводят к неверным техническим движениям уже на входе в элементы. И в итоге получаются «бабочки».

Эксперт назвал неправильным решение Коляды упростить программу, не выполняя четверной лутц. «Лучше кататься он не стал. Не в сложности надо искать причину, а в себе, в состоянии, в характере, — подчеркнул Кудрявцев. — Лазукин и Дмитриев не обладают такими возможностями, как Коляда. От них ожидать выдающегося успеха не приходится. Да, они откатались хуже, чем могли, но не так плохо, как Коляда».