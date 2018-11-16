Фигуристы Степанова и Букин лидируют на этапе Гран-при в России после ритм-танца
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россияне Александра Степанова и Иван Букин занимают первое место после
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россияне Александра Степанова и Иван Букин занимают первое место после
Второе место заняли американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко (69,01), третье — испанцы Сара Уртадо и Кирилл Халявин (66,40).
Россияне Софья Евдокимова и Егор Базин показали шестой результат (64,05), Аннабель Морозова и Андрей Багин — девятый (51,69).
Ранее в этом сезоне Степанова и Букин выиграли этап
Произвольный танец дуэты покажут в субботу.