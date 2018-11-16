Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Автомобилист
Футбол. Сборные
17:25
ОАЭ0
Боливия0
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев3
Адмирал1
Хоккей. КХЛ
16:30
БарысОТ2
ХК Динамо3
Футбол. Лига наций
22:45
Нидерланды
Франция
Футбол. Лига наций
22:45
Словакия
Украина
Футбол. Лига наций
22:45
Уэльс
Дания
Футбол. Лига наций
22:45
Кипр
Болгария
Футбол. Лига наций
22:45
Словения
Норвегия
Футбол. Лига наций
22:45
Гибралтар
Армения
Футбол. Лига наций
22:45
Лихтенштейн
Македония
Футбол. Сборные
23:00
Бразилия
Уругвай
Хоккей. КХЛ
15:30
СибирьБ2
Амур1
Футбол. Сборные
13:30
Япония1
Венесуэла1
Футбол. Сборные
17.11
Аргентина
Мексика
Футбол. Сборные
17.11
Чили
Коста-Рика
Хоккей. НХЛ
17.11
Даллас Старз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
17.11
Виннипег Джетс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
17.11
Чикаго Блэкхокс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
17.11
Колорадо Эвеланш
Вашингтон Кэпиталз
Футбол. Сборные
17.11
Гондурас
Панама
Хоккей. НХЛ
17.11
Вегас Голден Найтс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
17.11
Анахайм Дакс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс3
Торонто Мэйпл Ливз5
Все события
Фоторепортажи
13Тренировка сборной: мороз и солнце в день рождения Лунева
26Первый день Ари в сборной. И особенный подарок от Газинского
18:13 (мск), источник: ТАСС

Фигуристы Степанова и Букин лидируют на этапе Гран-при в России после ритм-танца

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россияне Александра Степанова и Иван Букин занимают первое место после ритм-танца в соревнованиях танцевальных дуэтов на этапе серии Гран-при в Москве. Спортсмены набрали 74,49 балла.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Второе место заняли американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко (69,01), третье — испанцы Сара Уртадо и Кирилл Халявин (66,40).

Россияне Софья Евдокимова и Егор Базин показали шестой результат (64,05), Аннабель Морозова и Андрей Багин — девятый (51,69).

Ранее в этом сезоне Степанова и Букин выиграли этап Гран-при в Финляндии.

Произвольный танец дуэты покажут в субботу.

 Черчесов рассказал, почему россияне проиграли немцам
Каррере нашли работу в Италии
Матч, после которого хочется еще раз восхититься нашей сборной
Чемпионка ОИ Йохауг победила в 1-й гонке после дисквалификации
Флойд Мэйуэзер назвал условия проведения боя с Нурмагомедовым
«Выскочили с ножами в зубах»: Канада — о победе РФ в суперсерии
Германия — Россия: что сказал Черчесов
Россиянка не смогла выйти в финал чемпионата мира по шахматам
«Я по-прежнему борюсь»: Фернандо Риксен отказывается умирать
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь