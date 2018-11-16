Фигурист из Узбекистана исполнил номер в память о Денисе Тене на московском этапе Гран-при

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен погиб 19 июля в Алматы. Согласно данным казахстанской полиции, он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застиг за кражей зеркал со своего автомобиля. Спустя несколько часов 25-летний фигурист скончался в больнице.