Фигурист из Узбекистана исполнил номер в память о Денисе Тене на московском этапе Гран-при
Фигурист из Узбекистана Миша Джи на открытии московского этапа
Фигурист из Узбекистана Миша Джи на открытии московского этапа
Бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен погиб 19 июля в Алматы. Согласно данным казахстанской полиции, он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застиг за кражей зеркал со своего автомобиля. Спустя несколько часов 25-летний фигурист скончался в больнице.
Джи исполнил программу, поставленную на музыку Тена. Этап