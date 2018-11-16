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21:04 (мск), источник: Vesti.kz

Фигурист из Узбекистана исполнил номер в память о Денисе Тене на московском этапе Гран-при

Фигурист из Узбекистана Миша Джи на открытии московского этапа Гран-при показал номер, посвященный погибшему казахстанцу Денису Тену. Об этом сообщает «Р-Спорт».

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Бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен погиб 19 июля в Алматы. Согласно данным казахстанской полиции, он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застиг за кражей зеркал со своего автомобиля. Спустя несколько часов 25-летний фигурист скончался в больнице.

Джи исполнил программу, поставленную на музыку Тена. Этап Гран-при в Москве стартовал сегодня, 16 ноября.

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