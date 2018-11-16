Алина Загитова побила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при в России

16-летняя Загитова улучшила собственное достижение (79,93), которое было установлено на предсезонном турнире в немецком Оберстдорфе 27 сентября.
Россиянка Софья Самодурова заняла второе место (67,40), швейцарка Алексия Паганини — третье (63,43). Еще одна россиянка, Полина Цурская, показала седьмой результат (56,81).
Загитова является чемпионкой Европы, победительницей финала Гран-при прошлого сезона. На Олимпиаде в Пхёнчхане она, помимо личного золота, также стала серебряным призером в командных соревнованиях. В прошлом сезоне, который стал первым для российской фигуристки на взрослом уровне, Загитова одержала победы во всех турнирах, кроме постолимпийского чемпионата мира в Милане. Тогда Загитова допустила несколько падений в произвольной программе и стала пятой.
Произвольные программы одиночницы покажут в субботу.