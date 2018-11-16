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22:12 (мск), источник: Р-Спорт

Загитова: Перед стартами меня начинает всё бесить

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что перед важными соревнованиями она абстрагируется от внешнего мира, так как становится очень раздражительной.

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Источник: РИА "Новости"

Российский этап Гран-при стартовал в пятницу в московском дворце «Мегаспорт». Загитова набрала 80,78 балла по итогам короткой программы, обновив собственный мировой рекорд.

«Настроение у меня будет завтра, а сейчас только половина пройденного старта. Завтрашний день, надеюсь, будет полон радостных эмоций. Сейчас я готовлюсь, — сказала Загитова журналистам. — Выступаю, можно сказать, в родном городе, в России. Меня тепло принимали, я это знала уже по тренировкам».

Фигуристка отметила, что в тренировках ее поддерживает собака по кличке Масару. «В тренировочном процессе она больше поддерживала, но перед соревнованиями… Если бы ее можно было в гостиницу взять, то да. А живу в гостинице, потому что я стараюсь отделиться и жить одна перед стартом. Потому что перед стартом меня начинает всё бесить. Музыку (в гостинице) слушаю, сериалы смотрю», — добавила она.

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