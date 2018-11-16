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22Еще один мировой рекорд Алины Загитовой
22:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Прокат на рекорд: Загитова превзошла саму себя

Олимпийская чемпионка выиграла короткую программу на «Гран-при России».

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23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии
  • Женщины. Короткая программа. 1. Загитова — 80,73. 2. Самодурова — 67,40. 3. Паганини (Швейцария) — 63,43… 7. Цурская — 56,81.
  • Мужчины. Короткая программа. 1. Ханю (Япония) — 110,53 балла. 2. Квителашвили (Грузия) — 89,94. 3. Майоров (Швеция) — 82,33… 8. Коляда — 69,10. 9. Дмитриев — 67,58… 11. Лазукин — 62,45.
  • Танцы. Ритм-танец. 1. Степанова/Букин — 74,49. 2. Каррейра/Пономаренко (США) — 69,01. 3. Уртадо/Халявин (Испания) — 66,40… 6. Евдокимова/Базин — 64,05… 9. Морозов/Багин — 51,69.
  • ​Пары. Короткая программа. 1. Тарасова/Морозов — 78,47. 2. Делла Моника/Гуаризе (Италия) — 72,37. 3. Павлюченко/Ходыкин — 69,38. 4. Ефимова/Коровин — 65,46.

Алина Загитова захватила лидерство на российском этапе «Гран-при» по фигурному катанию после короткой программы. Ее выход на лед ожидался с огромным интересом. Сможет ли Загитова не просто откатать на высоком уровне, но и доказать, что олимпийская чемпионка стала кататься лучше, чем в прошлом сезоне?

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Все и всем доказала

Ведь Загитова начала сезон великолепными прокатами в Оберстдорфе на «Небельхорн Трофи», установив сразу три мировых рекорда по новой системе оценок. Но на «Гран-при Финляндии» в Хельсинки дотянуться до своих же результатов не смогла. Была ошибка и в короткой программе, были помарки и в произвольной.

После Хельсинки у ее тренера Этери Тутберидзе умерла мама. Понятно, что настроение в группе было совсем не радостным. А перед самым стартом соревнований Загитова невольно попала в скандал. Якобы ее фанаты, а на самом деле просто неадекватные люди, ополчились на двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова за высказывание о том, что было на Олимпиаде в Пхенчхане.

Юная чемпионка смогла оставить позади все то, что могло ей помешать. Она вышла на лед «Мегаспорта» выигрывать у самой себя. И Алина сделала это, откатав лучше, чем в Германии. Свой коронный каскад из тройного лутца и тройного риттбергера Загитова сделала безупречно, а дальше начала улыбаться и раскрепостилась.

Прокат действительно был замечательным, что оценили и судьи. 80,78 балла — теперь таков новый мировой рекорд. После окончания проката Тутберидзе, лицо которой напоминало маску, улыбнулась, и улыбалась в зоне «кисс энд край», пока она и Загитова ждали вердикта судей.

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Ученица Мишина — вторая. И это не Туктамышева

16-летняя Софья Самодурова, которая тренируется у Алексея Мишина, выдала лучший прокат в карьере. Ее «Фламенко» прозвучал на льду очень звонко. Самодурова, уже ставшая третьей на дебютном этапе «Гран-при» в США, сделала все, что планировала и заработала лучшие баллы за короткую программу в своей взрослой карьере.

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Она каталась в первой разминке, но судьи не стали зажимать оценки — 67,40. И это второй результат. У Самодуровой — отличные шансы попасть в призеры на домашнем этапе «Гран-при» и побороться за место в финале.

А вот Полина Цурская, в межсезонье ушедшая от Тутберидзе к Елене Буяновой, допустила грубую ошибку, сделав вместо тройного риттбергера двойной, а отдельные прыжки в два оборота (кроме акселя), в короткой программе не оцениваются. Естественно, она недосчиталась сразу приличного количества баллов за технику. Шансов попасть в число призеров «Гран-при России» у нее практически нет.

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Волшебство Ханю и провал Коляды

В короткой программе мужчин самыми примечательными стали два последних проката, когда на лед один за другим вышли Михаил Коляда и Юдзуру Ханю.

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Российский фигурист, бронзовый призер чемпионата мира в Милане, провалил свою программу. Он не сделал ни одного заявленного прыжкового элемента. Четверной тулуп — приземление на две ноги и касание льда рукой. В каскаде с тройным лутцем — двойной тулуп вместо тройного, а вместо тройного акселя и вовсе бабочка.

Коляда занимает восьмое место после короткой программы только благодаря высоким оценкам за компоненты. Иначе он бы уступил и Артуру Дмитриеву, и австралийцу Брендану Керри. Отлично свою короткую программу прокатал грузинский фигурист Морис Квителашвили, который тренируется в группе Тутберидзе. Ему Коляда проигрывает 20 баллов.

На контрасте с Колядой выступил двукратный олимпийский чемпион Ханю. Японский фигурист даже с небольшой помаркой в каскаде на четверном тулупе получил 110,53 балла. Это новый мировой рекорд. Траньков, оказавшийся перед «Гран-при России» объектом атаки в соцсетях, оценил прокат Ханю одним словом. И с этим сложно спорить.

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В соревнованиях спортивных пар и в танцах на льду без неожиданностей. Евгения Тарасова и Владимир Морозов выдали лучший пока прокат короткой в сезоне и сомнений в их итоговой победе нет никаких. Александра Степанова и Иван Букин в ритм-танце допустили пару помарок, но они настолько сильнее остальных, что даже с ошибками намного впереди конкурентов. Первое место от них не уйдет и после произвольного танца.

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