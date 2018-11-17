«У японцев есть Ханю, а у нас — Загитова». Важные детали о лучшем прокате сезона
Доволен даже Максим Траньков.
Доволен даже Максим Траньков.
Длинная очередь из японских болельщиков выстроилась перед «Мегаспортом» еще утром — они спешили на встречу со своим чемпионом Юдзуру Ханю. Ближе к вечеру подтянулись русские. В это время
80,78 балла — все, что нужно знать любителям статистики о короткой программе в Москве. Это новый мировой рекорд (такие оценки могут себе позволить далеко не все мужчины). И очередная победа олимпийской чемпионки.
Отдельное внимание — оценке за компоненты. Она оказалась всего на 0,37 балла ниже олимпийской. Невероятно для первой половины сезона.
Для тех, кому в фигурном катании важен не только результат, за этими цифрами скрывается намного больше. Выйдя сегодня на лед, Алина выиграла не только у Софьи Самодуровой или перспективных японок. Она оказалась сильнее своих страхов, критических замечаний и трагических обстоятельств. Sport24 — о том, с кем (и с чем) олимпийская чемпионка реально боролась в Москве.
Это не опечатка. Как и год назад, у Алины очень сложные (и дорогие) программы. Приблизиться к ней прямо сейчас могут всего три фигуристки — Елизавета Туктамышева, Сатоко Мияхара и Рика Кихира. Ни одна из них в Москве не выступала. Туктамышева и Мияхара уже отобрались в финал
Загитовой нужно решать этот вопрос в «Мегаспорте», всего через пару месяцев после того, как она провалила здесь же контрольные тренировки сборной. Не самые приятные воспоминания, на которые накладываются бесконечные разговоры о том, что звание олимпийской чемпионки нужно подтверждать каждым новым прокатом.
При этом проблемы роста тоже никто не отменял. Алина меняется. И дело не только в «костях, за которыми не успевают мышцы». Она больше не боится показаться резкой и подчеркивает, что сама готова решать многие вопросы: «Перед соревнованиями пытаюсь отделиться от родителей и жить одна, чтобы мне никто не мешал, потому что меня начинает все бесить. А так я успокаиваюсь».
Символично, что на московском этапе
В Хельсинки фирменный каскад не получился дважды. Оба раза обошлось без падений, но с серьезными недочетами. Главная причина — предстартовое волнение. Справиться с ним лучше всего получается, когда Загитова понимает, что может исполнять программы практически на автомате. Зная об этом, в группе Тутберидзе на каждой тренировке устраивают полноценные прокаты программ. Правила жесткие: малейшая ошибка, и все — с самого начала. Зато на соревнованиях намного больше уверенности.
В Москве все получилось идеально. Судьи поставили бонус +3. Расстроилась только Татьяна Тарасова, которая ждала минимум +4.
«Это был, наверное, самый теплый прием в моей карьере, — рассказывала Алина сразу после проката. — Почувствовала это еще во время официальной тренировки. Много японских болельщиков. Я, конечно, знала, что они всегда с Юдзуру — куда он, туда и они. Но чтобы настолько… Вдвойне приятно, что они поддерживали и меня тоже».
Алине есть с чем сравнивать. Во время контрольных прокатов эти же трибуны намного активнее болели за Евгению Медведеву. За пару дней до этапа
И еще один важный момент. Не проблема — личное горе. За несколько дней до начала соревнований у Этери Тутберидзе умерла мама. За ее жизнь семья и врачи боролись больше девяти месяцев. Нет сомнений — Алина переживала все вместе с Этери Георгиевной. Собраться в такой ситуации очень сложно. Но улыбка, которой Тутберидзе встретила свою ученицу, того стоит.
«Если у японцев есть Ханю, то у нас есть Загитова, которая сегодня великолепно каталась. Кататься в родных стенах при своих болельщиках дорогого стоит, — сказал в эфире “Матч ТВ” Максим Траньков. — Великолепная техника, классная программа, прекрасный костюм. Мое мнение: слабых мест у Алины практически нет. В этом сезоне она — самый серьезный соперник для девчонок. Мне лично хочется, чтобы она выиграла чемпионат мира и стала уникальной спортсменкой, побеждавшей на всех турнирах».
Болельщики Загитовой, которые еще утром мечтали уничтожить двукратного олимпийского чемпиона Сочи-2014, теперь должны успокоиться и поберечь силы. Алине нужна реальная поддержка на трибунах, а не злобные комментарии в интернете. Впереди — произвольная программа и те же соперники. И речь снова не о Софье Самодуровой или перспективных японках.