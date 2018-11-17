«У японцев есть Ханю, а у нас — Загитова». Важные детали о лучшем прокате сезона

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Длинная очередь из японских болельщиков выстроилась перед «Мегаспортом» еще утром — они спешили на встречу со своим чемпионом Юдзуру Ханю. Ближе к вечеру подтянулись русские. В это время где-то рядом с бортиком очень спокойно и сосредоточенно разминалась Алина Загитова. Пару недель назад в Хельсинки ей не хватило именно этого спокойствия. Алина выиграла, но цифры в итоговом протоколе — 68,9 балла и 146,39 балла — выглядели не очень убедительно.

80,78 балла — все, что нужно знать любителям статистики о короткой программе в Москве. Это новый мировой рекорд (такие оценки могут себе позволить далеко не все мужчины). И очередная победа олимпийской чемпионки.

Отдельное внимание — оценке за компоненты. Она оказалась всего на 0,37 балла ниже олимпийской. Невероятно для первой половины сезона.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1-DJk8Vo4Hk?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для тех, кому в фигурном катании важен не только результат, за этими цифрами скрывается намного больше. Выйдя сегодня на лед, Алина выиграла не только у Софьи Самодуровой или перспективных японок. Она оказалась сильнее своих страхов, критических замечаний и трагических обстоятельств. Sport24 — о том, с кем (и с чем) олимпийская чемпионка реально боролась в Москве.

Проблема № 1. Алина Загитова

Это не опечатка. Как и год назад, у Алины очень сложные (и дорогие) программы. Приблизиться к ней прямо сейчас могут всего три фигуристки — Елизавета Туктамышева, Сатоко Мияхара и Рика Кихира. Ни одна из них в Москве не выступала. Туктамышева и Мияхара уже отобрались в финал Гран-при. Кихира поборется за него через неделю во Франции.

Загитовой нужно решать этот вопрос в «Мегаспорте», всего через пару месяцев после того, как она провалила здесь же контрольные тренировки сборной. Не самые приятные воспоминания, на которые накладываются бесконечные разговоры о том, что звание олимпийской чемпионки нужно подтверждать каждым новым прокатом.

При этом проблемы роста тоже никто не отменял. Алина меняется. И дело не только в «костях, за которыми не успевают мышцы». Она больше не боится показаться резкой и подчеркивает, что сама готова решать многие вопросы: «Перед соревнованиями пытаюсь отделиться от родителей и жить одна, чтобы мне никто не мешал, потому что меня начинает все бесить. А так я успокаиваюсь».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BqQiY3QhoT4/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BqQiY3QhoT4/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Олимпийская чемпионка в пятницу получила за свое выступление 80,78 балла. Предыдущий мировой рекорд, установленный Загитовой в сентябре 2018 года, равнялся 79,93 балла. #фигурноекатание #figurskating #ростелеком #rostelecomcup @ruskating #москва #алиназагитова @ds_megasport #сборнаяроссии #ростелеком2018 #moscow #россия #мегаспорт #агентствомир</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/maximmir71/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Миронов Максим. Балашиха</a> (@maximmir71) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-16T22:43:08+00:00">16 Ноя 2018 в 2:43 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Символично, что на московском этапе Гран-при Загитова побила в короткой программе собственный рекорд — победила главную соперницу.

Проблема № 2. Тройной лутц-тройной риттбергер

В Хельсинки фирменный каскад не получился дважды. Оба раза обошлось без падений, но с серьезными недочетами. Главная причина — предстартовое волнение. Справиться с ним лучше всего получается, когда Загитова понимает, что может исполнять программы практически на автомате. Зная об этом, в группе Тутберидзе на каждой тренировке устраивают полноценные прокаты программ. Правила жесткие: малейшая ошибка, и все — с самого начала. Зато на соревнованиях намного больше уверенности.

В Москве все получилось идеально. Судьи поставили бонус +3. Расстроилась только Татьяна Тарасова, которая ждала минимум +4.

Проблема № 3. Болельщики

«Это был, наверное, самый теплый прием в моей карьере, — рассказывала Алина сразу после проката. — Почувствовала это еще во время официальной тренировки. Много японских болельщиков. Я, конечно, знала, что они всегда с Юдзуру — куда он, туда и они. Но чтобы настолько… Вдвойне приятно, что они поддерживали и меня тоже».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BqQOdUCHxi6/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BqQOdUCHxi6/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/teamzagitova/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> #teamZagitova Alina Zagitova</a> (@teamzagitova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-16T19:48:59+00:00">16 Ноя 2018 в 11:48 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Алине есть с чем сравнивать. Во время контрольных прокатов эти же трибуны намного активнее болели за Евгению Медведеву. За пару дней до этапа Гран-при с новой силой разгорались споры на тему: «Кто лучше — Женя или Алина». Тем важнее, что на 2 минуты 50 секунд (столько длится короткая программа) они утихли. А после зал встал. И даже на комментаторской позиции, которая обычно симпатизирует Медведевой, Загитовой вчера аплодировали стоя.

***

И еще один важный момент. Не проблема — личное горе. За несколько дней до начала соревнований у Этери Тутберидзе умерла мама. За ее жизнь семья и врачи боролись больше девяти месяцев. Нет сомнений — Алина переживала все вместе с Этери Георгиевной. Собраться в такой ситуации очень сложно. Но улыбка, которой Тутберидзе встретила свою ученицу, того стоит.

***

«Если у японцев есть Ханю, то у нас есть Загитова, которая сегодня великолепно каталась. Кататься в родных стенах при своих болельщиках дорогого стоит, — сказал в эфире “Матч ТВ” Максим Траньков. — Великолепная техника, классная программа, прекрасный костюм. Мое мнение: слабых мест у Алины практически нет. В этом сезоне она — самый серьезный соперник для девчонок. Мне лично хочется, чтобы она выиграла чемпионат мира и стала уникальной спортсменкой, побеждавшей на всех турнирах».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnqbRI_H4MV/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnqbRI_H4MV/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Пусть отстаивать свои интересы становится сложнее, зато и послевкусие от успеха слаще и продолжительнее. ? ROCK’N’ROLL ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/xam_trankov/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Maxim Trankov</a> (@xam_trankov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-13T10:26:59+00:00">13 Сен 2018 в 3:26 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.