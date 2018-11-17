Жуть в «Мегаспорте». Тарасову отправили в больницу

Источник: Спорт-Экспресс

Субботним в утром во дворце спорта «Мегаспорт», где проходит российский этап серии «Гран-при», творилось что-то жутко-мистическое. На утренних раскатках травмы получили японец Юдзуру Ханю и россиянка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым. И тот, и другие — главные фавориты соревнований и лидеры после короткой программы. Причем лидеры уверенные.

Голеностоп Ханю

Началось все с Ханю, который подвернул ногу. Падение случилось при исполнении четверного риттбергера — Ханю приземлился на ход вперед и подвернул ногу. Правда, тренер двукратного олимпийского чемпиона Брайан Орсер отреагировал на случившееся без излишнего беспокойства. «С Юдзуру все будет в порядке», — сказал он.

«Такие падения с приземлением на ход вперед опасны как раз тем, что можно легко травмировать голеностоп», — сказал известный российский тренер Алексей Мишин, который также присутствовал на тренироке и чьи слова приводят «РИА Новости».

Год назад Ханю на тренировке в похожих обстоятельствах травмировал голеностоп. Повреждение оказалось серьезным — он выбыл на несколько месяцев, пропустив концовку серии «Гран-при», чемпионат Японии и едва успев восстановиться к Олимпиаде в Пхенчхане, где, по информации японских журналистов, катался на обезболивающих уколах и, тем не менее, завоевал золото.

Подбородок Тарасовой

А чуть позже неприятность подстерегла Тарасову. Она упала после столкновения с соотечественником Александром Коровиным. Спорстменка ударилась челюстью об лед и досрочно завершила занятие. Как отмечается, Тарасова и Морозов набирали скорость вдоль борта для захода на элемент, после чего Тарасова зацепилась за стоявшего у борта Коровина, выступающего в паре с Алисой Ефимовой, и упала. Несколько минут фигуристке оказывали помощь, но тренировку продолжить она не смогла.

Правда, генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что Тарасова сможет продолжить выступление на этапе «Гран-при» в Москве, несмотря на повреждение. Данную информацию подтвердил и тренер россиян Максим Траньков.

— Тарасова будет выступать в произвольной, — цитирует «РИА Новости» Когана.

А тренер Тарасовой и Морозова Нина Мозер сообщила, что Евгения будет отправлена в больницу, где ей должны наложить несколько швов на подбородок.

— Такие травмы часто случаются, если у Жени нет сотрясения — врачи проведут необходимые действия и все будет в порядке, — сказал корреспонденту «СЭ» Ивану Торопцеву серебряный призер в танцах на льду Олег Овсянников.

— Парное катание, наверное самый опасный вид, — сказала чемпионка мира-1999 Мария Бутырская корреспонденту «СЭ» Арману Мкртчану. — Потому что «одиночники» зависят сами от себя. А в данной ситуации существует второй человек, от которого тоже очень многое зависит. Это очень травмоопасно, но думаю, что все наладится. Тем более сейчас неолимпийский сезон, пара очень хорошая. Наша надежда. Желаю быстрейшего восстановления, терпения, удачи, а также хорошо работать.