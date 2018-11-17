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14:58 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Лазукин назвал провалом свое выступление на Гран-при в Москве

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Итоги выступления россиянина Андрея Лазукина на домашнем этапе Гран-при стали провальными. Об этом сам спортсмен рассказал журналистам.

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В субботу Лазукин получил 153,33 балла за произвольную программу, за две программы 20-летний фигурист набрал 215,78 балла.

«Произвольная программа выдалась неплохой, было достаточно много маленьких недочетов, но с основными элементами справился. Общие итоги этапа, конечно, провальные, потому что я ожидал от себя совсем другого. На тренировках все получается довольно стабильно, я не считаю себя человеком волнительным. Я довольно спокоен и адекватен на старте, ни на кого не обращаю внимание перед стартом, стараюсь концентрироваться только на себе», — сказал Лазукин.

Российский этап Гран-при завершится в воскресенье.

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