Фигурист Лазукин назвал провалом свое выступление на Гран-при в Москве
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Итоги выступления россиянина Андрея Лазукина на домашнем этапе
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Итоги выступления россиянина Андрея Лазукина на домашнем этапе
В субботу Лазукин получил 153,33 балла за произвольную программу, за две программы 20-летний фигурист набрал 215,78 балла.
«Произвольная программа выдалась неплохой, было достаточно много маленьких недочетов, но с основными элементами справился. Общие итоги этапа, конечно, провальные, потому что я ожидал от себя совсем другого. На тренировках все получается довольно стабильно, я не считаю себя человеком волнительным. Я довольно спокоен и адекватен на старте, ни на кого не обращаю внимание перед стартом, стараюсь концентрироваться только на себе», — сказал Лазукин.
Российский этап