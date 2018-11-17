Фигурист Лазукин назвал провалом свое выступление на Гран-при в Москве

«Произвольная программа выдалась неплохой, было достаточно много маленьких недочетов, но с основными элементами справился. Общие итоги этапа, конечно, провальные, потому что я ожидал от себя совсем другого. На тренировках все получается довольно стабильно, я не считаю себя человеком волнительным. Я довольно спокоен и адекватен на старте, ни на кого не обращаю внимание перед стартом, стараюсь концентрироваться только на себе», — сказал Лазукин.