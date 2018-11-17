Коляда заявил, что ему было тяжело физически в произвольной программе на Гран-при России
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россиянину Михаилу Коляде не хватило сил на произвольную программу, которую он показал на этапе серии
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россиянину Михаилу Коляде не хватило сил на произвольную программу, которую он показал на этапе серии
Коляда получил 156,32 балла за произвольную программу. По сумме короткой и произвольной программ россиянин получил 225,42 балла.
«После короткой программы физически было тяжело. На старте удался сальхов, но немного сбила музыка, и второй аксель
«Вся программа сложная, выдохнуть можно только после финальной позы. Еще убрали 30 секунд, раньше хоть маленькую передышку можно было себе позволить. Спасибо тем, кто за меня переживал, это безумно приятно. К чемпионату России пока не знаю, что менять, я четверной лутц тренирую, но не знаю…» — добавил он.
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