Коляда заявил, что ему было тяжело физически в произвольной программе на Гран-при России

Коляда получил 156,32 балла за произвольную программу. По сумме короткой и произвольной программ россиянин получил 225,42 балла.

«После короткой программы физически было тяжело. На старте удался сальхов, но немного сбила музыка, и второй аксель из-за этого не пошел, я чуть позже поехал, чем надо. Многие говорят — не слушай музыку, я так не могу, ведь я катаю под музыку. Физики мне сегодня хватило, но всегда есть над чем работать», — заявил Коляда.

«Вся программа сложная, выдохнуть можно только после финальной позы. Еще убрали 30 секунд, раньше хоть маленькую передышку можно было себе позволить. Спасибо тем, кто за меня переживал, это безумно приятно. К чемпионату России пока не знаю, что менять, я четверной лутц тренирую, но не знаю…» — добавил он.