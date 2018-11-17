Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Слован
Футбол. Лига наций
17:00
Сербия
Черногория
Футбол. Лига наций
20:00
Турция
Швеция
Футбол. Лига наций
20:00
Азербайджан
Фарерские острова
Футбол. Лига наций
20:00
Мальта
Косово
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Джерси Дэвилз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Футбол. Сборные
11:50
Австралия1
Южная Корея1
Футбол. Лига наций
22:45
Италия
Португалия
Футбол. Лига наций
22:45
Албания
Шотландия
Футбол. Лига наций
22:45
Румыния
Литва
Хоккей. НХЛ
18.11
Миннесота Уайлд
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
18.11
Ванкувер Кэнакс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
18.11
Оттава Сенаторз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
18.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
18.11
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс1
Сент-Луис Блюз4
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм ДаксОТ1
Торонто Мэйпл Ливз2
Хоккей. НХЛ
18.11
Аризона Койотс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
18.11
Нэшвилл Предаторз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо ЭвеланшОТ2
Вашингтон Кэпиталз3
Футбол. Сборные
05:00
Гондурас1
Панама0
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго БлэкхоксБ1
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас СтарзОТ1
Бостон Брюинз0
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег ДжетсБ1
Баффало Сэйбрз2
Футбол. Сборные
03:15
Чили2
Коста-Рика3
Футбол. Сборные
03:00
Аргентина2
Мексика0
Все события
Фоторепортажи
10Печальный Неаполь. Мальдини отправил Игнатьева в отставку
10Владимир Габулов. Вы помните все его клубы?
15:32 (мск), источник: Советский спорт

Михаил Коляда: Тренировка была сегодня неудачной? А у кого она в 7:45 удачная?

Серебряный призер Олимпийских игр Михаил Коляда подвел итоги этапа Гран-при в России.

Наверх
Источник: Советский спорт

ОБ ОЩУЩЕНИЯХ ПОСЛЕ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

— Ощущения после проката? Тяжеловато физически. Это связано с тем, что на старте удался сальхов, а потом немного сбила музыка. Из-за этого второй аксель немного не пошел.

О СБОЕ ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ

— Я ехать чуть-чуть позже. Мне многие говорят, что надо научиться не слушать музыку, а я так не могу. Я катаюсь под музыку, и, конечно же, слушаю ее.

О ПОДДЕРЖКЕ

— Чувствовал ли, что меня поддерживают? Вы знаете, я об этом не думаю. Спасибо, конечно, что переживали, мне безумно приятно.

О ТРЕНИРОВКЕ ПЕРЕД ПРОИЗВОЛЬНОЙ

— Тренировка сегодня была не очень удачная? А у кого она в 7:45 удачная? Обычно тренировки ставят попозже.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММЕ

— Что касается изменений перед чемпионатом России, то пока ничего не могу сказать. Четверной лутц я тренирую, исполняю его на тренировках.

О ФИЗИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ

— Не хватило физики? Да нет, кстати, хватило. Всегда есть, над чем работать, будем работать.

О САМОЙ ТЯЖЕЛОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ

— После четверных я сегодня не расслаблялся. Самая тяжелая часть — это вся моя программа. Когда встану в финальную позу, вот тогда можно расслабляться. У меня очень четкое разделение — когда надо отдыхать, а когда работать. Сейчас можно отдыхать только после окончания программы. Плюс еще убрали 30 секунд. Если раньше была хоть какая-то маленькая передышка, то сейчас ее нет.

 "Сижу во втором ряду, радуюсь. И тут Хабиб прыгнгул!"
"Может, он остался добрым?" - что говорят о Кокорине в его родных Валуйках
Юдзуру Ханю выиграл этап серии Гран-при в Москве
Манчини собрался взять в сборную Италии нападающего «Зенита»
Ковальчук молчал четыре матча, чтобы шикарно исполнить буллит
Малышко, Логинов и Слепов выступят на первых этапах Кубка мира
Покер Мовсисяна и первое поражение Украины. Матчи Лиги наций
Тарасова ударилась челюстью об лед после столкновения
СМИ: «Барселона» определилась с заменой Пике
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь