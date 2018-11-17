Михаил Коляда: Тренировка была сегодня неудачной? А у кого она в 7:45 удачная?

Источник: Советский спорт

ОБ ОЩУЩЕНИЯХ ПОСЛЕ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

— Ощущения после проката? Тяжеловато физически. Это связано с тем, что на старте удался сальхов, а потом немного сбила музыка. Из-за этого второй аксель немного не пошел.

О СБОЕ ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ

— Я ехать чуть-чуть позже. Мне многие говорят, что надо научиться не слушать музыку, а я так не могу. Я катаюсь под музыку, и, конечно же, слушаю ее.

О ПОДДЕРЖКЕ

— Чувствовал ли, что меня поддерживают? Вы знаете, я об этом не думаю. Спасибо, конечно, что переживали, мне безумно приятно.

О ТРЕНИРОВКЕ ПЕРЕД ПРОИЗВОЛЬНОЙ

— Тренировка сегодня была не очень удачная? А у кого она в 7:45 удачная? Обычно тренировки ставят попозже.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММЕ

— Что касается изменений перед чемпионатом России, то пока ничего не могу сказать. Четверной лутц я тренирую, исполняю его на тренировках.

О ФИЗИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ

— Не хватило физики? Да нет, кстати, хватило. Всегда есть, над чем работать, будем работать.

О САМОЙ ТЯЖЕЛОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ