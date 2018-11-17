Михаил Коляда: Тренировка была сегодня неудачной? А у кого она в 7:45 удачная?
Серебряный призер Олимпийских игр Михаил Коляда подвел итоги этапа
Серебряный призер Олимпийских игр Михаил Коляда подвел итоги этапа
— Ощущения после проката? Тяжеловато физически. Это связано с тем, что на старте удался сальхов, а потом немного сбила музыка.
— Я ехать
— Чувствовал ли, что меня поддерживают? Вы знаете, я об этом не думаю. Спасибо, конечно, что переживали, мне безумно приятно.
— Тренировка сегодня была не очень удачная? А у кого она в 7:45 удачная? Обычно тренировки ставят попозже.
— Что касается изменений перед чемпионатом России, то пока ничего не могу сказать. Четверной лутц я тренирую, исполняю его на тренировках.
— Не хватило физики? Да нет, кстати, хватило. Всегда есть, над чем работать, будем работать.
— После четверных я сегодня не расслаблялся. Самая тяжелая часть — это вся моя программа. Когда встану в финальную позу, вот тогда можно расслабляться. У меня очень четкое разделение — когда надо отдыхать, а когда работать. Сейчас можно отдыхать только после окончания программы. Плюс еще убрали 30 секунд. Если раньше была хоть