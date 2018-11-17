Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Слован
Футбол. Лига наций
17:00
Сербия
Черногория
Футбол. Лига наций
20:00
Турция
Швеция
Футбол. Лига наций
20:00
Азербайджан
Фарерские острова
Футбол. Лига наций
20:00
Мальта
Косово
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Джерси Дэвилз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Футбол. Сборные
11:50
Австралия1
Южная Корея1
Футбол. Лига наций
22:45
Италия
Португалия
Футбол. Лига наций
22:45
Албания
Шотландия
Футбол. Лига наций
22:45
Румыния
Литва
Хоккей. НХЛ
18.11
Миннесота Уайлд
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
18.11
Ванкувер Кэнакс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
18.11
Оттава Сенаторз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
18.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
18.11
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс1
Сент-Луис Блюз4
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм ДаксОТ1
Торонто Мэйпл Ливз2
Хоккей. НХЛ
18.11
Аризона Койотс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
18.11
Нэшвилл Предаторз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо ЭвеланшОТ2
Вашингтон Кэпиталз3
Футбол. Сборные
05:00
Гондурас1
Панама0
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго БлэкхоксБ1
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас СтарзОТ1
Бостон Брюинз0
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег ДжетсБ1
Баффало Сэйбрз2
Футбол. Сборные
03:15
Чили2
Коста-Рика3
Футбол. Сборные
03:00
Аргентина2
Мексика0
Все события
Фоторепортажи
10Печальный Неаполь. Мальдини отправил Игнатьева в отставку
10Владимир Габулов. Вы помните все его клубы?
16:21 (мск), источник: ТАСС

Тренер: Медведева проводит все свое время на катке, результат все увидят через неделю

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева посвящает все свое время подготовке к предстоящим стартам. Об этом журналистам рассказал ее тренер канадец Брайан Орсер.

Наверх
Источник: Reuters

Медведева нынешним летом переехала в Торонто, где начала сотрудничество с одним из самых известных тренеров в мире. Спортсменка стала третьей на этапе Гран-при в США, теперь ей предстоит побороться за попадание в финал Гран-при на заключительном шестом этапе серии в Гренобле (Франция).

«У Евгении все здорово, ее очередь выступать будет на следующей неделе, — рассказал Орсер. — Она счастлива, все идет по плану, все хорошо. Все время она проводит на катке — тренировки, тренировки и снова тренировки. Она довольна, через неделю вы увидите, как она готова», — сказал Орсер.

Медведева является серебряным призером Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.

 Черчесов рассказал, почему россияне проиграли немцам
Каррере нашли работу в Италии
Юдзуру Ханю выиграл этап серии Гран-при в Москве
Манчини собрался взять в сборную Италии нападающего «Зенита»
Ковальчук молчал четыре матча, чтобы шикарно исполнить буллит
Малышко, Логинов и Слепов выступят на первых этапах Кубка мира
Покер Мовсисяна и первое поражение Украины. Матчи Лиги наций
Тарасова ударилась челюстью об лед после столкновения
СМИ: «Барселона» определилась с заменой Пике
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь