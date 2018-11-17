Тренер: Медведева проводит все свое время на катке, результат все увидят через неделю

Медведева нынешним летом переехала в Торонто, где начала сотрудничество с одним из самых известных тренеров в мире. Спортсменка стала третьей на этапе Гран-при в США, теперь ей предстоит побороться за попадание в финал Гран-при на заключительном шестом этапе серии в Гренобле (Франция).

«У Евгении все здорово, ее очередь выступать будет на следующей неделе, — рассказал Орсер. — Она счастлива, все идет по плану, все хорошо. Все время она проводит на катке — тренировки, тренировки и снова тренировки. Она довольна, через неделю вы увидите, как она готова», — сказал Орсер.