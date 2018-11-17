Юдзуру Ханю: Не уверен, что выступлю в финале Гран-при из-за травмы
Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю прокомментировал свою победу на этапе
Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю прокомментировал свою победу на этапе
О ТРАВМЕ НА ТРЕНИРОВКЕ
— Во время тренировки я подвернул ногу и не мог хорошо кататься. Мне больно, но травма не такая серьезная, как в прошлом году. Эта травма заставила меня изменить программу, и мне, к сожалению, не удалось выполнить ее так, как я задумал.
О ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
— В России хотел выполнить произвольную программу очень хорошо, жаль, что не получилось. В таком состоянии я все равно пытался сделать все, что в моих силах.
О ВОЗМОЖНОСТИ СНЯТЬСЯ
— У меня были мысли сняться. Но это мой выбор. На самом деле травма достаточно серьезная, речь идет о травме голеностопа. Она менее серьезна, чем в прошлом году. У меня распух голеностоп. Я не был уверен кататься или нет. Я принял решение выступать, потому что очень уважаю России, и российская хореография играет для меня большую роль. В целом, я удовлетворен, несмотря на то, что откатался не идеально. Теперь я не уверен, приму ли участие в финале
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММЕ
— Что касается изменения программы, я упал после первого прыжка на тренировке. Думал, как изменить программу во время оставшейся части сессии. Мне очень обидно, что это случилось со мной. Как будто я сделал
О КОНСУЛЬТАЦИИ С ВРАЧОМ
-Доктор говорил мне, что я могу усугубить травму, но я все равно решил выбрать эти соревнования. Фигурное катание сложная вещь. Если ты залечил травму, это не значит, что ты можешь кататься как раньше. Поэтому когда я восстановлюсь, мне нужно будет пересмотреть мое катание.