Юдзуру Ханю: Не уверен, что выступлю в финале Гран-при из-за травмы

Источник: Советский спорт

О ТРАВМЕ НА ТРЕНИРОВКЕ

— Во время тренировки я подвернул ногу и не мог хорошо кататься. Мне больно, но травма не такая серьезная, как в прошлом году. Эта травма заставила меня изменить программу, и мне, к сожалению, не удалось выполнить ее так, как я задумал.

О ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

— В России хотел выполнить произвольную программу очень хорошо, жаль, что не получилось. В таком состоянии я все равно пытался сделать все, что в моих силах.

О ВОЗМОЖНОСТИ СНЯТЬСЯ

— У меня были мысли сняться. Но это мой выбор. На самом деле травма достаточно серьезная, речь идет о травме голеностопа. Она менее серьезна, чем в прошлом году. У меня распух голеностоп. Я не был уверен кататься или нет. Я принял решение выступать, потому что очень уважаю России, и российская хореография играет для меня большую роль. В целом, я удовлетворен, несмотря на то, что откатался не идеально. Теперь я не уверен, приму ли участие в финале Гран-при. На восстановление мне потребуется три недели.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММЕ

— Что касается изменения программы, я упал после первого прыжка на тренировке. Думал, как изменить программу во время оставшейся части сессии. Мне очень обидно, что это случилось со мной. Как будто я сделал что-то неправильное. Мой голеностоп очень слабый, поэтому все прыжки на него влияют. Что касается планов, то я не уверен, буду ли выступать в финале Гран-при. Я решил кататься сегодня.

О КОНСУЛЬТАЦИИ С ВРАЧОМ