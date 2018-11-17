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17:48 (мск), источник: Советский спорт

Брайан Орсер: У Медведевой все хорошо. Убедитесь в этом на следующей неделе

Тренер Юдзуру Ханю и Евгении Медведевой Брайан Орсер подвел итоги Гран-при России.

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Источник: Советский спорт

О ТРАВМЕ ХАНЮ

— Сегодня совсем другая история по сравнению с тем, что было вчера. На утренней тренировке Юдзуру повредил голеностоп. Все утро он провел с врачами, которые пытались поставить его на ноги. Его выступление было под большим вопросом.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММЕ

— Он выступал с травмой и сделал это уже не в первый раз. Он очень отважный. Я горжусь им. Нам пришлось изменить порядок прыжков в программе. Юдзуру сделал много изменений.

О ЧУВСТВАХ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ГРАН-ПРИ

— Единственное, что я сейчас чувствую это гордость за Ханю. То, что он сделал, это потрясающе. Разумеется, я доволен его результатом. Это первый раз, когда он выигрывает два этапа Гран-при в одном сезоне.

О ПЛАНАХ ХАНЮ

— В первую очередь, Юдзуру должен отдохнуть. Посмотрим, как он будет восстанавливаться после травмы. Ему нужен отдых и терапия, чтобы подготовиться к финалу Гран-при.

О ПОРЯДКЕ ПРЫЖКОВ В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ХАНЮ

— Его прокат не был импровизацией. Мы договорились заранее о том, как он будет выступать и о порядке прыжков, один из них нам пришлось убрать.

О МЕДВЕДЕВОЙ

— У Жени Медведевой все хорошо. Вы сможете убедиться в этом на следующей неделе. Она счастлива. Я могу сказать, что все идет по плану.

О ЖИЗНИ МЕДВЕДЕВОЙ В КАНАДЕ

— Главная часть канадской культуры, которой ей удается познавать, это тренировки. Тренировки-тренировки-тренировки. Она почти все время проводит на катке. Но она счастлива.

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