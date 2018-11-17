Степанова и Букин установили рекорд в произвольном танце на Гран-при в России

Источник: РИА "Новости"

За прокат произвольного танца Степанова и Букин набрали 124,94 балла, установив новый мировой рекорд. Предыдущее достижение принадлежало американским спортсменам Мэдисон Хаббел и Захари Донохью (122,39). По сумме двух программ россияне набрали 199,43 балла.

Степанова и Букин отобрались в финал Гран-при, который пройдет с 5 по 8 декабря в Ванкувере. В активе спортсменов победа на этапе в Хельсинки.

Второе место на соревнованиях в Москве заняли испанцы Сара Уртадо и Кирилл Халявин (174,42), третье — американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко (174,21).