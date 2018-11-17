Степанова и Букин установили рекорд в произвольном танце на Гран-при в России
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин установили мировой рекорд, получив 124,94 балла за прокат произвольного танца на этапе
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин установили мировой рекорд, получив 124,94 балла за прокат произвольного танца на этапе
За прокат произвольного танца Степанова и Букин набрали 124,94 балла, установив новый мировой рекорд. Предыдущее достижение принадлежало американским спортсменам Мэдисон Хаббел и Захари Донохью (122,39). По сумме двух программ россияне набрали 199,43 балла.
Степанова и Букин отобрались в финал
Второе место на соревнованиях в Москве заняли испанцы Сара Уртадо и Кирилл Халявин (174,42), третье — американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко (174,21).
Россияне Софья Евдокимова и Егор Базин стали четвертыми (164,66), Аннабель Морозова и Андрей Багин — девятые (133,58).