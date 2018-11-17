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17:52 (мск), источник: ТАСС

Степанова и Букин установили рекорд в произвольном танце на Гран-при в России

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин установили мировой рекорд, получив 124,94 балла за прокат произвольного танца на этапе Гран-при в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

За прокат произвольного танца Степанова и Букин набрали 124,94 балла, установив новый мировой рекорд. Предыдущее достижение принадлежало американским спортсменам Мэдисон Хаббел и Захари Донохью (122,39). По сумме двух программ россияне набрали 199,43 балла.

Степанова и Букин отобрались в финал Гран-при, который пройдет с 5 по 8 декабря в Ванкувере. В активе спортсменов победа на этапе в Хельсинки.

Второе место на соревнованиях в Москве заняли испанцы Сара Уртадо и Кирилл Халявин (174,42), третье — американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко (174,21).

Россияне Софья Евдокимова и Егор Базин стали четвертыми (164,66), Аннабель Морозова и Андрей Багин — девятые (133,58).

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