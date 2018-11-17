Тарасова и Морозов победили в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при в Москве
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили в соревнованиях спортивных пар на этапе
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили в соревнованиях спортивных пар на этапе
Тарасова/Морозов стали первыми, набрав 220,25 балла. Второе место заняли итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе — 203,83. Тройку лучших замкнула другая российская пара Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 190,01.
Еще одна пара из России Алиса Ефимова/Александр Коровин стала пятой — 181,62.