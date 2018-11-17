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20:20 (мск), источник: Р-Спорт

Тарасовой наложили семь швов на подбородок после травмы на этапе Гран-при в Москве

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российской фигуристке Евгении Тарасовой были наложены семь швов на подбородок после травмы, полученной во время тренировки на этапе Гран-при в Москве, заявила Нина Мозер, тренер пары Тарасова/Владимир Морозов.

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Источник: РИА "Новости"

Тарасова/Морозов одержали победу на этапе Гран-при в Москве, набрав 220,25 балла по итогам обеих программ и гарантировали место в Финале Гран-при, который пройдет 6—9 декабря в Ванкувере. На утренней тренировке в субботу Тарасова столкнулась с соотечественником Александром Коровиным, выступающим в паре с Алисой Ефимовой, и ушиблась подбородком, на который ей наложили швы.

«Женя — молодец! Она была бойцом, потому что ситуация была экстремальной. Я ей сказала: «Финляндию помнишь? Идем второй раз!», — рассказала Мозер журналистам, подразумевая чемпионат мира в Хельсинки прошлого сезона, когда Тарасова получила травму ноги на тренировке. — Скоро вот все заживет и будут еще увереннее. Жене наложили семь швов.

«Им нужно было кататься. Ошибки есть, но то, что они делают на тренировке, надо переносить на старт, — добавила тренер. — Вариант снятия не рассматривали. Ни она, ни я. Мы уже проходили с ней такие мероприятия. Если голова не кружится, то будем стартовать».

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