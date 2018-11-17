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22:40 (мск), источник: Р-Спорт

Без шансов, без вариантов: Загитова побеждает в Москве и выходит в Финал Гран-при

Василий Конов — о победе Алины Загитовой на этапе Гран-при в Москве и давлении на 16-летнюю российскую фигуристку.

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Источник: РИА "Новости"

Алина Загитова ожидаемо выиграла московский этап Гран-при по фигурному катанию, который сопровождался аншлагами в столичном «Мегаспорте», безобразными акциями фанатов против Максима Транькова и форменным безумием вокруг японского гения Юдзуру Ханю.

Лидеры сборной России практически в полном составе предстали перед домашней аудиторией, но при всём уважении и любви ко всем, бОльшая часть зрителей шла на Загитову.

Олимпийская чемпионка на афише, билетах, приглашениях, плакатах, в разговорах вокруг, в интервью и интернет-войнах. Нет никаких сомнений в том, что здесь и сейчас Алина Загитова звезда номер один для нас.

И она гарантирует солд-аут, причём абсолютный, когда даже спекулянты не могут помочь, а практически все, кто имеют хоть какое-то отношение к соревнованиям отбиваются от просьб о лишнем билетике.

Есть, конечно, ещё гений мирового фигурного катания — японец Юдзуру Ханю, на чьи тренировки очень ранним утром собиралось по две тысячи фанатов, а очередь на вход растягивалась на сотни метров. Фигурное безумие, не иначе. Ханюмания. Ханю — феномен, тут никаких вопросов. Жаль, что языковой барьер не даёт возможности Загитовой общаться с ним, думаю, что этим выдающимся мастерам было бы о чем поговорить.

Юдзуру Ханю | Источник: РИА "Новости"

Уже на первой официальной тренировке сотни восторженных глаз ловили каждое движение Загитовой, дети просили автографы, журналисты вслушивались в формулировки ответов, которые разлетались на цитаты. Надеюсь, что весь этот ажиотаж не попадает в категорию раздражающих факторов, о которых говорила Алина: «(Сейчас) живу в гостинице, потому что я стараюсь отделиться и жить одна перед стартом. Потому что перед стартом меня начинает всё бесить».

Психологическое давление на взрослеющую девочку колоссальное, и не каждый взрослый выдержит такое. А уж выходить при этом на старты, катать программы со сложнейшими элементами — это высочайший уровень концентрации и возможности «отключить» себя от внешнего мира, который способен смять любого.

Алина Загитова, тренер Этери Тутберидзе и хореограф Даниил Глейхенгауз (слева направо) | Источник: РИА "Новости"

Причём Загитова не обращает внимания и пропускает сквозь себя не только это, но и то, что касается её непосредственно на соревнованиях.

«Для меня ничего не значат оценки и места. Для меня самое главное — кататься чисто, с душой и показывать свой максимум», — рассказала Загитова сразу после того, как установила мировой рекорд. Это здорово, что спортсмен способен концентрироваться и абстрагироваться от всего, во многом такая позиция и такие способности — прочный фундамент побед.

Во время загрузки произошла ошибка.

До конца года Загитовой предстоит ещё два ответственных старта — Финал Гран-при в Ванкувере и чемпионат России в Саранске, по итогам которого будет сформирован состав сборной на чемпионат Европы в Минске. Это значит, что ещё как минимум по два раза мы увидим неподражаемую «Кармен» и завораживающего «Призрака Оперы», который подарил нам ещё и жест в зоне «слез и поцелуев» от Алины Загитовой и хореографа Даниила Глейхенгауза. У Этери Тутберидзе с первого раза жест маски не получился, но до Финала в Ванкувере ещё есть время.

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