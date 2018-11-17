Без шансов, без вариантов: Загитова побеждает в Москве и выходит в Финал Гран-при
Василий Конов — о победе Алины Загитовой на этапе
Василий Конов — о победе Алины Загитовой на этапе
Алина Загитова ожидаемо выиграла московский этап
Лидеры сборной России практически в полном составе предстали перед домашней аудиторией, но при всём уважении и любви ко всем, бОльшая часть зрителей шла на Загитову.
И она гарантирует
Есть, конечно, ещё гений мирового фигурного катания — японец Юдзуру Ханю, на чьи тренировки очень ранним утром собиралось по две тысячи фанатов, а очередь на вход растягивалась на сотни метров. Фигурное безумие, не иначе. Ханюмания. Ханю — феномен, тут никаких вопросов. Жаль, что языковой барьер не даёт возможности Загитовой общаться с ним, думаю, что этим выдающимся мастерам было бы о чем поговорить.
Уже на первой официальной тренировке сотни восторженных глаз ловили каждое движение Загитовой, дети просили автографы, журналисты вслушивались в формулировки ответов, которые разлетались на цитаты. Надеюсь, что весь этот ажиотаж не попадает в категорию раздражающих факторов, о которых говорила Алина: «(Сейчас) живу в гостинице, потому что я стараюсь отделиться и жить одна перед стартом. Потому что перед стартом меня начинает всё бесить».
Психологическое давление на взрослеющую девочку колоссальное, и не каждый взрослый выдержит такое. А уж выходить при этом на старты, катать программы со сложнейшими элементами — это высочайший уровень концентрации и возможности «отключить» себя от внешнего мира, который способен смять любого.
Причём Загитова не обращает внимания и пропускает сквозь себя не только это, но и то, что касается её непосредственно на соревнованиях.
«Для меня ничего не значат оценки и места. Для меня самое главное — кататься чисто, с душой и показывать свой максимум», — рассказала Загитова сразу после того, как установила мировой рекорд. Это здорово, что спортсмен способен концентрироваться и абстрагироваться от всего, во многом такая позиция и такие способности — прочный фундамент побед.
До конца года Загитовой предстоит ещё два ответственных старта — Финал