У Загитовой не было реальных соперниц в Москве. И это плохо
Начинаем готовиться к финалу
Начинаем готовиться к финалу
Мировой рекорд и уверенная победа — краткие итоги московского этапа
В короткой программе Алина была безупречна. Произвольная далась тяжелее. Ошибку на тройном флипе в конце заметили все. Судьи увидели еще и пару недокрутов — на лутце и флипе из каскадов.
«Мое выступление сегодня было не очень хорошим, — отметила Алина, общаясь с журналистами. — Но я рада, что смогла собрать все каскады. Последний прыжок не получился. На тренировках делаю все это спокойно. Неожиданная и нелепая ошибка. Буду работать над этим еще сильнее».
Главная задача на начало сезона решена — Загитова выиграла оба этапа
Из тех, с кем Алина уже соревновалась, по сложности (и стоимости) программ ближе всех могла подобраться японка Каори Сакамото. Но сорвала короткую программу в Хельсинки.
Елизавета Туктамышева и Сатоко Мияхара выступали на других этапах и обошлись без серьезных срывов. Обе уже гарантировали себе место в финале и способны удивить олимпийскую чемпионку.
Туктамышева — техникой. В это непросто поверить, но сейчас короткая программа Лизы почти на 3 балла дороже той, которую катает Алина. Произвольная при этом дешевле — всего на 1,3 балла. Главная фишка Туктамышевой — тройной аксель. Самый сложный (и дорогой) прыжок у девушек: за него можно получить сразу 8 баллов. Столько же стоит тройной каскад Загитовой.
Мияхара — оценками и чистотой катания. До московских прокатов она, по оценкам судей, заочно опережала Загитову. На первом этапе
Через неделю во Франции пройдет последний этап
Претендовать и на победу, и на финал в Гренобле, кроме Медведевой, будет японка Рика Кихира. На этапе в Хиросиме она прыгнула сразу два тройных акселя в произвольной программе. В короткой он тоже есть — просто пока не получался. И, естественно, выиграла, с результатом — 224,31 балла. Это абсолютно лучший результат из всех выступавших на
Для тех, кто давно и внимательно следит за Алиной, не секрет, что она входит в сезон постепенно — чем больше прокатов, тем меньше ошибок. Год назад «тройной
За две с половиной недели (столько остается до финала Гран-при) можно неплохо накатать программы. С трудолюбием и выносливостью проблем у Алины точно нет. На разминке в Москве она сделала больше 30-ти чистых прыжков. По некоторым из них можно понять — Загитова подумывает о том, чтобы усложнить произвольную программу. Татьяна Тарасова ждет каскад из трех тройных прыжков — лутца, тулупа и риттбергера. И уже видела такой на тренировке.
Все это на фоне взросления. Как справиться с ним, лучше всех знает Этери Тутберидзе.
«Из-за взросления Загитовой пришлось тяжело. Была потеря координации, да она и сейчас есть. Не скажу, что мы преодолели все проблемы. Мы на пути к этому. Но это действительно сложно, — рассказывала тренер в интервью журналу International Figure Skating. — У нее многое не получалось, и, хоть она и делала все объемы работы, все равно будто бежала на месте. Мчалась во всю силу, но сдвинуться с места не могла.