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08:34 (мск), источник: Sport24

У Загитовой не было реальных соперниц в Москве. И это плохо

Начинаем готовиться к финалу Гран-при.

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Мировой рекорд и уверенная победа — краткие итоги московского этапа Гран-при для Алины Загитовой. В цифрах — почти 25 баллов преимущества над Софьей Самодуровой, которая заняла второе место.

В короткой программе Алина была безупречна. Произвольная далась тяжелее. Ошибку на тройном флипе в конце заметили все. Судьи увидели еще и пару недокрутов — на лутце и флипе из каскадов.

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«Мое выступление сегодня было не очень хорошим, — отметила Алина, общаясь с журналистами. — Но я рада, что смогла собрать все каскады. Последний прыжок не получился. На тренировках делаю все это спокойно. Неожиданная и нелепая ошибка. Буду работать над этим еще сильнее».

Главная задача на начало сезона решена — Загитова выиграла оба этапа Гран-при (до московской была еще победа в Хельсинки) и без особых проблем отобралась в финал серии. Там будет заметно сложнее. Так получилось, что за месяц, который прошел с начала сезона, Алина ни разу не пересеклась с реальными соперницами. Еще раз: ее отрыв в Москве — 25 баллов, в Хельсинки было почти 18.

Из тех, с кем Алина уже соревновалась, по сложности (и стоимости) программ ближе всех могла подобраться японка Каори Сакамото. Но сорвала короткую программу в Хельсинки.

Елизавета Туктамышева и Сатоко Мияхара выступали на других этапах и обошлись без серьезных срывов. Обе уже гарантировали себе место в финале и способны удивить олимпийскую чемпионку.

Туктамышева — техникой. В это непросто поверить, но сейчас короткая программа Лизы почти на 3 балла дороже той, которую катает Алина. Произвольная при этом дешевле — всего на 1,3 балла. Главная фишка Туктамышевой — тройной аксель. Самый сложный (и дорогой) прыжок у девушек: за него можно получить сразу 8 баллов. Столько же стоит тройной каскад Загитовой.

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Мияхара — оценками и чистотой катания. До московских прокатов она, по оценкам судей, заочно опережала Загитову. На первом этапе Гран-при техническую бригаду огорчило только неясное ребро на флипе. Как результат — 219,71 балла. Итоговый результат Алины в Москве — 222,95 балла.

Через неделю во Франции пройдет последний этап Гран-при. Там за путевку в финал будут бороться японка Рика Кихира и Евгения Медведева. Перспективы Жени пока выглядят туманно. Чтобы выступить в Ванкувере (именно там пройдут главные соревнования серии) без сложных математических подсчетов и операций, ей нужна только победа.

Претендовать и на победу, и на финал в Гренобле, кроме Медведевой, будет японка Рика Кихира. На этапе в Хиросиме она прыгнула сразу два тройных акселя в произвольной программе. В короткой он тоже есть — просто пока не получался. И, естественно, выиграла, с результатом — 224,31 балла. Это абсолютно лучший результат из всех выступавших на Гран-при женщин.

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Что могут сделать Загитова и ее команда?

Для тех, кто давно и внимательно следит за Алиной, не секрет, что она входит в сезон постепенно — чем больше прокатов, тем меньше ошибок. Год назад «тройной лутц-тройной риттбергер» тоже доставлял немало проблем, особенно в короткой программе. На первых этапах Гран-при Алина поочередно падала то с лутца, то с риттбергера, оказывалась за пределами тройки лидеров и только в произвольной возвращала себе законное первое место.

За две с половиной недели (столько остается до финала Гран-при) можно неплохо накатать программы. С трудолюбием и выносливостью проблем у Алины точно нет. На разминке в Москве она сделала больше 30-ти чистых прыжков. По некоторым из них можно понять — Загитова подумывает о том, чтобы усложнить произвольную программу. Татьяна Тарасова ждет каскад из трех тройных прыжков — лутца, тулупа и риттбергера. И уже видела такой на тренировке.

Все это на фоне взросления. Как справиться с ним, лучше всех знает Этери Тутберидзе.

«Из-за взросления Загитовой пришлось тяжело. Была потеря координации, да она и сейчас есть. Не скажу, что мы преодолели все проблемы. Мы на пути к этому. Но это действительно сложно, — рассказывала тренер в интервью журналу International Figure Skating. — У нее многое не получалось, и, хоть она и делала все объемы работы, все равно будто бежала на месте. Мчалась во всю силу, но сдвинуться с места не могла. Из-за изменений в ее теле, Алине теперь каждый раз необходимы 30 или 40 минут тренировок, чтобы начать нормально прыгать. У ее нового тела еще пока нет мышечной памяти».

Загитова вне конкуренции: в Москве состоялся этап Гран-при по фигурному катанию
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05:58 (мск)© Ньюстюб
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