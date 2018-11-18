У Загитовой заболели суставы
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призналась, что испытывает боли в суставах.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призналась, что испытывает боли в суставах.
«Это связано с тем, что, когда человек растет, нагрузки остаются такими же, и начинают болеть суставы. Но это нужно просто перетренировать», — пояснила Загитова.
Фигуристка осталась недовольна своим выступлением на этапе
Загитова добавила, что любовь к фигурному катанию ее вдохновляет: «Хоть иногда и бывают дни, когда я не очень хочу заниматься, но в этот момент меня поддерживают тренеры, родители. Есть еще много мотивации, о которой я могу сказать».
16 ноября спортсменка установила новый мировой рекорд в короткой программе на этапе
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года. На Играх в Пхенчхане она победила с мировым рекордом, однако в августе Международный союз конькобежцев обнулил все мировые рекорды, установленные до сезона 2018/2019. Нововведение связано с изменением системы оценок.