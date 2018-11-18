У Загитовой заболели суставы

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«Это связано с тем, что, когда человек растет, нагрузки остаются такими же, и начинают болеть суставы. Но это нужно просто перетренировать», — пояснила Загитова.

Фигуристка осталась недовольна своим выступлением на этапе Гран-при в Москве, хотя одержала победу, набрав 222,95 балла. «Выступление было не очень хорошим, но я очень рада, что смогла собрать все каскады. Последний прыжок не удался, это нелепая ошибка была, буду работать дальше», — сказала она.

Загитова добавила, что любовь к фигурному катанию ее вдохновляет: «Хоть иногда и бывают дни, когда я не очень хочу заниматься, но в этот момент меня поддерживают тренеры, родители. Есть еще много мотивации, о которой я могу сказать».

16 ноября спортсменка установила новый мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при. Она получила за выступление 80,78 балла и стала лидером соревнований.