Теперь Загитова должна болеть за Медведеву. Она нужна ей

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Алина Загитова сделала то, что и должна была сделать — выиграла московский этап «Гран-при» и вышла в финал серии. Короткую программу олимпийская чемпионка откатала просто идеально, получив за нее рекордные оценки, в произвольной были помарки, и, соответственно, не такие высокие баллы, на которые Загитова может рассчитывать. Но, главное — она ни на минуту не дала усомниться в своем превосходстве и, без сомнения, доставила удовольствие заполнившей до отказа дворец спорта «Мегаспорт» публике.

«Все было прекрасно. Практически идеальный прокат с одной ошибкой на флипе. Но сезон только начинается. Уверен, что у нее все будет хорошо. Алина должна делать свою работу очень хорошо, как она может, когда человек находится в шикарной форме. Сильно программа не будет меняться, потому что все элементы уже расставлены. Просто можно прибавить и в компонентах, и в хореографии, и в качестве исполнения. Соответственно, оценку она получить еще баллов на десять больше. Это точно», — сказал известный тренер Александр Жулин.

При этом складывается впечатление, что многое сейчас у Загитовой зависит от настроения. В последнее время она очень много говорит о мотивации. Так было и на этапе в Финляндии две недели назад, который дался ей тяжело, так было и сейчас в Москве. Основной посыл этих высказываний Алины — теперь, когда главный титул в карьере у нее уже есть, главное для нее не оценки, а качественное исполнение программ, от которого она сама хочет получать удовольствие.

«Для меня оценки ничего не значат. Главное — кататься для души», — сказала она в пятницу после своего мирового рекорда в короткой программе.

«Меня мотивирует любовь к фигурному катанию. Да, есть дни, когда я не хочу тренироваться, тогда мотивацию дает тренер», — это уже слова Загитовой после произвольной программы в субботу.

Что может добавить Загитовой энергии и мотивации? Коллега Екатерина Беспалова высказала одну важную, на мой взгляд, мысль: чем сильнее давление, напряжение и конкуренция, тем лучше Загитова катается. Так было в прошлом году — ее самые яркие выступления были на чемпионате Европы в Москве и Олимпиаде в Пхенчхане, то есть на главных стартах сезона, когда ей противостояли сильнейшие соперницы. Так пока происходит и в этом. После тяжелого межсезонья и падений на коротких прокатах Алина ярко выступила в Оберстдорфе. В Финляндии не было напряжения и особо сильных соперниц — получилось не так здорово. Напряжение выросло к этапу в Москве — идеальная короткая программа. Когда стало понятно, что победа от нее никуда не денется, а соперницы наголову ниже — случились помарки в произвольной программе.

«Алина молодец, у нее было хорошее настроение и до последнего тройного флипа она все делала, как положено. Но в момент флипа немножко расслабилась, потому что все было классно до этого», — сказала после чемпионка мира-1999 Мария Бутырская.

Так что для яркого выступления в финале «Гран-при», который пройдет 5—9 декабря в Ванкувере Загитовой нужно, чтобы туда пробилась Евгения Медведева. Возобновление соперничества, о котором столько говорят, наверняка добавит Алине настроя. Внимание к очередному раунду их противостояния было бы колоссальным. Присутствие Медведевой в Ванкувере сделало бы уровень конкуренции в финале запредельным. Словом, были бы все условия для того, чтобы Загитова показала свое лучшее катание.

Правда, теперь, после результатов «Гран-при Россиии», Медведевой, чтобы пробиться в финал серии, нужно выигрывать этап во Франции, который пройдет в следующий уик-энд. При определенных условиях двукратную чемпионку мира могут устроить второе или даже третье место, но тогда она будет зависеть от результатов соперниц, которые должны дружно провалиться. Но на такой расклад лучше, конечно, не рассчитывать. Приезжавший в Москву с Юдзуру Ханю тренер россиянки Брайан Орсер обмолвился в микст-зоне, что Медведева не вылазит с катка и результаты этой работы будут видны во Франции.