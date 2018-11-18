Теперь Загитова должна болеть за Медведеву. Она нужна ей
Конкуренция поможет Алине кататься лучше.
Конкуренция поможет Алине кататься лучше.
Алина Загитова сделала то, что и должна была сделать — выиграла московский этап «Гран-при» и вышла в финал серии. Короткую программу олимпийская чемпионка откатала просто идеально, получив за нее рекордные оценки, в произвольной были помарки, и, соответственно, не такие высокие баллы, на которые Загитова может рассчитывать. Но, главное — она ни на минуту не дала усомниться в своем превосходстве и, без сомнения, доставила удовольствие заполнившей до отказа дворец спорта «Мегаспорт» публике.
«Все было прекрасно. Практически идеальный прокат с одной ошибкой на флипе. Но сезон только начинается. Уверен, что у нее все будет хорошо. Алина должна делать свою работу очень хорошо, как она может, когда человек находится в шикарной форме. Сильно программа не будет меняться, потому что все элементы уже расставлены. Просто можно прибавить и в компонентах, и в хореографии, и в качестве исполнения. Соответственно, оценку она получить еще баллов на десять больше. Это точно», — сказал известный тренер Александр Жулин.
При этом складывается впечатление, что многое сейчас у Загитовой зависит от настроения. В последнее время она очень много говорит о мотивации. Так было и на этапе в Финляндии две недели назад, который дался ей тяжело, так было и сейчас в Москве. Основной посыл этих высказываний Алины — теперь, когда главный титул в карьере у нее уже есть, главное для нее не оценки, а качественное исполнение программ, от которого она сама хочет получать удовольствие.
«Для меня оценки ничего не значат. Главное — кататься для души», — сказала она в пятницу после своего мирового рекорда в короткой программе.
«Меня мотивирует любовь к фигурному катанию. Да, есть дни, когда я не хочу тренироваться, тогда мотивацию дает тренер», — это уже слова Загитовой после произвольной программы в субботу.
Что может добавить Загитовой энергии и мотивации? Коллега Екатерина Беспалова высказала одну важную, на мой взгляд, мысль: чем сильнее давление, напряжение и конкуренция, тем лучше Загитова катается. Так было в прошлом году — ее самые яркие выступления были на чемпионате Европы в Москве и Олимпиаде в Пхенчхане, то есть на главных стартах сезона, когда ей противостояли сильнейшие соперницы. Так пока происходит и в этом. После тяжелого межсезонья и падений на коротких прокатах Алина ярко выступила в Оберстдорфе. В Финляндии не было напряжения и особо сильных соперниц — получилось не так здорово. Напряжение выросло к этапу в Москве — идеальная короткая программа. Когда стало понятно, что победа от нее никуда не денется, а соперницы наголову ниже — случились помарки в произвольной программе.
«Алина молодец, у нее было хорошее настроение и до последнего тройного флипа она все делала, как положено. Но в момент флипа немножко расслабилась, потому что все было классно до этого», — сказала после чемпионка мира-1999 Мария Бутырская.
Так что для яркого выступления в финале «Гран-при», который пройдет
Правда, теперь, после результатов «Гран-при Россиии», Медведевой, чтобы пробиться в финал серии, нужно выигрывать этап во Франции, который пройдет в следующий
А Загитовой нужно будет обязательно поболеть за Евгению. Она нужна ей. А нам нужно их соперничество и лучшие прокаты от обеих.