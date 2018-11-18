Алина Загитова: Когда сорвала флип, подумала: «Ну все, пипец!»

22 фотографии 22 фотографии 22 фотографии

«ГОЛОВА ЧУТЬ-ЧУТЬ РАССЛАБИЛАСЬ»

— Показательные выступления — это шоу. Вы позволяете себе расслабиться на них или расцениваете как полноценную работу?

— Я хочу показать все по-максимуму, но в то же время получать удовольствие.

— А получаете, когда катаетесь?

— Да, конечно.

— Что вы думаете о завершившемся этапе Гран-при?

— Я удовлетворена этими прокатами.

— И короткой, и произвольной программами?

— Произвольной довольна меньше, еще есть, над чем работать.

— Что-нибудь Этери Георгиевна (Тутберидзе)сказала вам по итогам прокатов?

— Сказала. Но не буду говорить, что именно.

— Это были критически важные замечания или просто небольшие подсказки?

— Нет. Сейчас приду на тренировку, думаю, она еще что-то скажет о моих прокатах.

— Она вас ругала за что-то?

— Нет.

— Алина, вы можете поделиться своими эмоциями от выступлений в Москве?

— Я волновалась. Все-таки, это большая ответственность. Но, когда зал начал меня поддерживать, я поняла, что катаюсь не одна — зрители тоже подпрыгивают вместе со мной. Это нереальные ощущения, которые придают сил, и моральных, и физических.

-Что ты подумала, когда сорвала флип в произвольной?

— Я подумала: «Ну, все, пипец!». Потом я поняла, что нужно докатать до конца и сделать все еще лучше, чтобы этот флип окупился другими элементами.

— Это случилось из-за потери концентрации?

— Это был последний прыжок, поэтому немного расслабилась. Все-таки, все самые сложные прыжки я уже сделала, а этот флип я постоянно делаю на тренировках и не допускаю ошибок. Просто голова чуть-чуть расслабилась. Такое тоже бывает.

«НРАВИТСЯ, КОГДА ОБО МНЕ ГОВОРЯТ, КАК О КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНЕ»

— Какие моменты в программе «Кармен» для вас самые любимые, а какие — самые сложные?

— Любимые — все, потому что в каждый элемент я вкладываю частичку своей души. Каждый из них мы проходили с тренерами, я понимаю, что я делаю. Мне нравится моя программа, там нет какого-то конкретного любимого элемента. Нужно любить все, чтобы они хорошо получались.

— «Кармен» — это программа про страсти, и в показательном номере у вас образ Лары Крофт, который вызывает ассоциации с Анжелиной Джоли. Считаете ли вы, что уже доросли до этих образов и что вам помогает раскрывать их?

— Для меня это новый образ, нужно развиваться. Поэтому Этери Георгиева и Даниил Маркович (Глейхенгауз) ставят мне разноплановые программы. Благодаря этому я развиваюсь с точки зрения хореографии. И это некий опыт, который должен присутствовать у спортсмена.

— Яркие губы, обтягивающий костюм. Как вы относитесь к тому, что вас теперь оценивают не только как спортсменку, но и как сексуальную женщину, показывающую красивое катание?

— Мне нравится, когда так говорят. Такой вид спорта у нас.

— На каком культурном мероприятии были в последний раз?

— Это было достаточно давно. Еще перед прошлым Новым годом я была в театре на «Лебедином Озере». Это вообще, по-моему, единственный раз, когда я пошла в театр. Но я хочу продолжать окультуриваться, сходить на ту же «Кармен». Мне это очень интересно.

— Что для вас «Кармен»?

— Это моя программа, в которую я вкладываю свой образ. У каждого человека естьхарактер — добрый, злой, мягкий. Бывает, что покричать хочется. Так же в этой программе я где-то жесткая, где-то показываю силу своего характера.

«ИГРУШЕК БОЛЬШЕ — КВАРТИРА МЕНЬШЕ»

— Если посмотреть ролик, который рассказывает о вашей домашней жизни, где бегает Масару, кошка против этого, потом кошка бежит к шиншилле… Кажется, что у вас дома просто творится сумасшествие. Что сейчас происходит со зверьем?— Сейчас они стали спокойнее, Масару охраняет Ириску, она вместе с кошкой ходит покушать, потом они могут спокойно полежать в зале. Шиншилла пока у моих родственников, потому что у нас дома игрушек становится больше, квартира меньше. Не хватает места. Но когда я уже перееду окончательно, то заберу и шиншиллу себе.

— Когда планируете перезд?

— Пока не знаю.

— С таким количеством игрушек спать, наверное, будет негде?

— Да, я думаю, что игрушки будут спать на диване, а я на полу. Есть некоторые игрушки, особенно японские, которые я не могу не оставить, и забираю их. Что-то сестра забирает. Некоторые игрушки я отдаю детям с ограниченными возможностями.

— Какие эмоции связаны с этими игрушками?

— Есть игрушки, в которых есть особый смысл. Которые сделаны своими руками, которые делают дети и подписывают таким кривоватым почерком. Это очень мило.

«ПОСЛЕ ЧМ ПИЛА ГАЗИРОВКУ И РЫДАЛА»

— Все болельщики ждут, когда на льду встретятся все российские фигуристки-чемпионки. Думаете ли вы об этом встрече и в курсе ли, как выступили Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева?

— Я, наверное, откажусь от ответа. Я не думаю ни о чем, потому что мне думать надо о себе.

— Вы признались, что перед стартом вы стараетесь быть одна, потому что до старта вас все бесят. А что происходит после соревнований?

— Никто не бесит.

— После неудачных стартов, таких, как последний чемпионат мира, в каких словах вы нуждаетесь?

— После этого я пошла в номер, взяла себе напиток, который не нужно пить обычно, взяла шоколадку и сидела смотрела сериал. И рыдала. Потом успокоилась.

— А название напитка можно озвучить?

— Нет.

— Алкогольный?

— Нет, конечно. Просто газированный. Его пить нельзя, но в конце сезона уже не так важно следить за своей формой. Но потом я бегала, чтобы сбросить то, что я наела.

— Все специалисты восхищены, как вам удалось после тяжелого и успешного олимпийского сезона не делать паузу в карьере, а войти в сезон, причем не потерять в уровне катания. Как принималось решение о продолжении карьеры и стоял ли вопрос о паузе?

— Конечно, я хотела дальше продолжать, потому что многие говорили: ну все, она Олимпиаду выиграла, ей можно бросать… Но меня это, наоборот, подстегивало, я хотела продолжать дальше заниматься. В том плане мне помогла Этери Георгиевна, она помогла мне не расслабиться, взять себя в руки, потому что после чемпионата мира, конечно, мое подсознание подкосилось. Что я будут дальше делать? Было очень много всяких мыслей, которые ушли.

— То есть все же возникала мысль о том, чтобы пропустить сезон?

— Нет, конечно. Такого не было.

— Как вела диалог Тутберидзе? Говорила жестко, что надо продолжать? Или она у вас спрашивала, как вы себя чувствуете, насколько вы готовы не делать паузу?

— Этери Георгиевна дает спортсменам принять решение самим. Она может только помочь морально, сказать где-то нужные слова, мотивирующие. От разговора с ней у меня постоянно появляется стимул идти дальше.

«ЧЕТВЕРНЫЕ НЕ ПРЫГАЮ — ЭТО ТРАВМООПАСНО»

— Многие запомнили, как вы делали в Пхенчхане сложнейший каскад «тройной лутц-тройной риттбергер». Какой сложный элемент или комбинацию прыжков вы делаете на тренировке?

— То, что я сделала на Олимпиаде, это был первый раз в моей жизни и пока единственный. Как я ни пыталась сделать, у меня только четыре получается.

— Тем не менее, вы очень усложнили программу. Именно связками, заходами, выездами и так далее. Как это все отрабатывалось и насколько сложно было освоить?

— В связи с изменениями в правилах, сейчас все спортсмены делают упор на эти сложные связки после выездов. Это имеет очень большую роль сейчас, и я отрабатываю каждый элемент. Мне дают задачу сделать вот это, и я пытаюсь это сделать, не думая о сложности, думая о том, чтобы просто это сделать.

— А как вам новая система судейства? Какие плюсы, минусы?

— Сейчас довольно-таки строго судят, если ты сделаешь даже маленькую помарку на выезде, сразу минус два, минус один балл. Это сказывается, GOE тоже. Ну ничего с этим не сделаешь.

— Какие четверные вы исполняете на тренировках?

— Нет, пока не исполняю, потому что это, во-первых, очень травмоопасно, и так как у меня стало чуть-чуть другое тело, мне бы пока с этими прыжками справиться и отработать так, как они были раньше.

— Но вообще мысль есть? Может, после этого сезона.

— Возможно, ничего не могу обещать.

— Ошибки на прыжках связаны, прежде всего, с тем, что вы выросли? Или есть какой-то психологический момент?

— Наверное, и психологически тоже есть чуть-чуть. Я такой человек, который ни на что не обращает внимание, не оправдывается, так получилось, и это моя вина. По поводу ошибок я не знаю, наверное, просто сбой в системе какой-то.

— Есть ли какая-то похвала, которая вам особенно приятна?