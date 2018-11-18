Алина Загитова: Когда сорвала флип, подумала: «Ну все, пипец!»
Олимпийская чемпионка Алина Загитова дала интервью по итогам
Олимпийская чемпионка Алина Загитова дала интервью по итогам
— Показательные выступления — это шоу. Вы позволяете себе расслабиться на них или расцениваете как полноценную работу?
— Я хочу показать все
— А получаете, когда катаетесь?
— Да, конечно.
— Что вы думаете о завершившемся этапе
— Я удовлетворена этими прокатами.
— И короткой, и произвольной программами?
— Произвольной довольна меньше, еще есть, над чем работать.
—
— Сказала. Но не буду говорить, что именно.
— Это были критически важные замечания или просто небольшие подсказки?
— Нет. Сейчас приду на тренировку, думаю, она еще
— Она вас ругала за
— Нет.
— Алина, вы можете поделиться своими эмоциями от выступлений в Москве?
— Я волновалась.
-Что ты подумала, когда сорвала флип в произвольной?
— Я подумала: «Ну, все, пипец!». Потом я поняла, что нужно докатать до конца и сделать все еще лучше, чтобы этот флип окупился другими элементами.
— Это случилось
— Это был последний прыжок, поэтому немного расслабилась.
— Какие моменты в программе «Кармен» для вас самые любимые, а какие — самые сложные?
— Любимые — все, потому что в каждый элемент я вкладываю частичку своей души. Каждый из них мы проходили с тренерами, я понимаю, что я делаю. Мне нравится моя программа, там нет
— «Кармен» — это программа про страсти, и в показательном номере у вас образ Лары Крофт, который вызывает ассоциации с Анжелиной Джоли. Считаете ли вы, что уже доросли до этих образов и что вам помогает раскрывать их?
— Для меня это новый образ, нужно развиваться. Поэтому Этери Георгиева и Даниил Маркович (Глейхенгауз) ставят мне разноплановые программы. Благодаря этому я развиваюсь с точки зрения хореографии. И это некий опыт, который должен присутствовать у спортсмена.
— Яркие губы, обтягивающий костюм. Как вы относитесь к тому, что вас теперь оценивают не только как спортсменку, но и как сексуальную женщину, показывающую красивое катание?
— Мне нравится, когда так говорят. Такой вид спорта у нас.
— На каком культурном мероприятии были в последний раз?
— Это было достаточно давно. Еще перед прошлым Новым годом я была в театре на «Лебедином Озере». Это вообще,
— Что для вас «Кармен»?
— Это моя программа, в которую я вкладываю свой образ. У каждого человека естьхарактер — добрый, злой, мягкий. Бывает, что покричать хочется. Так же в этой программе я
— Если посмотреть ролик, который рассказывает о вашей домашней жизни, где бегает Масару, кошка против этого, потом кошка бежит к шиншилле… Кажется, что у вас дома просто творится сумасшествие. Что сейчас происходит со зверьем?— Сейчас они стали спокойнее, Масару охраняет Ириску, она вместе с кошкой ходит покушать, потом они могут спокойно полежать в зале. Шиншилла пока у моих родственников, потому что у нас дома игрушек становится больше, квартира меньше. Не хватает места. Но когда я уже перееду окончательно, то заберу и шиншиллу себе.
— Когда планируете перезд?
— Пока не знаю.
— С таким количеством игрушек спать, наверное, будет негде?
— Да, я думаю, что игрушки будут спать на диване, а я на полу. Есть некоторые игрушки, особенно японские, которые я не могу не оставить, и забираю их.
— Какие эмоции связаны с этими игрушками?
— Есть игрушки, в которых есть особый смысл. Которые сделаны своими руками, которые делают дети и подписывают таким кривоватым почерком. Это очень мило.
«ПОСЛЕ ЧМ ПИЛА ГАЗИРОВКУ И РЫДАЛА»
— Все болельщики ждут, когда на льду встретятся все российские
— Я, наверное, откажусь от ответа. Я не думаю ни о чем, потому что мне думать надо о себе.
— Вы признались, что перед стартом вы стараетесь быть одна, потому что до старта вас все бесят. А что происходит после соревнований?
— Никто не бесит.
— После неудачных стартов, таких, как последний чемпионат мира, в каких словах вы нуждаетесь?
— После этого я пошла в номер, взяла себе напиток, который не нужно пить обычно, взяла шоколадку и сидела смотрела сериал. И рыдала. Потом успокоилась.
— А название напитка можно озвучить?
— Нет.
— Алкогольный?
— Нет, конечно. Просто газированный. Его пить нельзя, но в конце сезона уже не так важно следить за своей формой. Но потом я бегала, чтобы сбросить то, что я наела.
— Все специалисты восхищены, как вам удалось после тяжелого и успешного олимпийского сезона не делать паузу в карьере, а войти в сезон, причем не потерять в уровне катания. Как принималось решение о продолжении карьеры и стоял ли вопрос о паузе?
— Конечно, я хотела дальше продолжать, потому что многие говорили: ну все, она Олимпиаду выиграла, ей можно бросать… Но меня это, наоборот, подстегивало, я хотела продолжать дальше заниматься. В том плане мне помогла Этери Георгиевна, она помогла мне не расслабиться, взять себя в руки, потому что после чемпионата мира, конечно, мое подсознание подкосилось. Что я будут дальше делать? Было очень много всяких мыслей, которые ушли.
— То есть все же возникала мысль о том, чтобы пропустить сезон?
— Нет, конечно. Такого не было.
— Как вела диалог Тутберидзе? Говорила жестко, что надо продолжать? Или она у вас спрашивала, как вы себя чувствуете, насколько вы готовы не делать паузу?
— Этери Георгиевна дает спортсменам принять решение самим. Она может только помочь морально, сказать
— Многие запомнили, как вы делали в Пхенчхане сложнейший каскад «тройной
— То, что я сделала на Олимпиаде, это был первый раз в моей жизни и пока единственный. Как я ни пыталась сделать, у меня только четыре получается.
— Тем не менее, вы очень усложнили программу. Именно связками, заходами, выездами и так далее. Как это все отрабатывалось и насколько сложно было освоить?
— В связи с изменениями в правилах, сейчас все спортсмены делают упор на эти сложные связки после выездов. Это имеет очень большую роль сейчас, и я отрабатываю каждый элемент. Мне дают задачу сделать вот это, и я пытаюсь это сделать, не думая о сложности, думая о том, чтобы просто это сделать.
— А как вам новая система судейства? Какие плюсы, минусы?
— Сейчас
— Какие четверные вы исполняете на тренировках?
— Нет, пока не исполняю, потому что это,
— Но вообще мысль есть? Может, после этого сезона.
— Возможно, ничего не могу обещать.
— Ошибки на прыжках связаны, прежде всего, с тем, что вы выросли? Или есть
— Наверное, и психологически тоже есть
— Есть ли
— Это когда Этери Георгиевна меня хвалит. Потому что она редко когда может похвалить. Глейхенгауз чаще хвалит.