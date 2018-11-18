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14:42 (мск), источник: ТАСС

Российские фанаты Ханю благодарны фигуристу за его отношение к России

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российские поклонницы фигурного катания пожелали двукратному олимпийскому чемпиону японцу Юдзуру Ханю скорейшего выздоровления после травмы, полученной на московском этапе серии Гран-при, они поблагодарили спортсмена за его отношение к России и попросили через год снова приехать в российскую столицу. Об этом девушки рассказали ТАСС перед показательными выступлениями во дворце спорта «Мегаспорт».

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Источник: РИА "Новости"

«Мы понимаем, что сейчас у него нет возможности выступить в гала-шоу, но мы все собрались здесь, чтобы поприветствовать его на награждении, — рассказала Дарья, одна из лидеров российской группы поддержки. — То, что он делает, просто невероятно, он объединяет вокруг себя весь мир. Все каналы говорят только о японских поклонницах Ханю, но в России, например, только в официальных сообществах зарегистрированы более 15 тысяч человек».

Девушки рассказали, что по мере возможности каждая из них старается посетить турниры с участием японца. «Многие из нас были в Финляндии на прошлом этапе Гран-при с участием Юдзуру. Просто он — нечто большее, чем просто спортсмен, это необычный человек, и недаром многие говорят, что он будто с другой планеты. И у нас есть возможность видеть это своими глазами», — рассказала Жанна, которая встречает поклонниц Ханю на входе в «Мегаспорт».

Девушки очень переживают за фигуриста, который получил накануне травму на тренировке. «Он смог выиграть этап с травмой, это уникальное отношение к делу, которому он посвятил жизнь. И это настоящее уважение к России, он не раз говорил, что чувствует связь с нашей страной, а его произвольная программа — посвящение российской школе фигурного катания и хореографии. Юзуру, спасибо!» — сказала поклонница.

Интернациональная группа поддержки Ханю остановилась в одной гостинице. «Мы даже не знаем, сколько нас здесь, в Москву приехали люди из разных концов России, там же живут китаянки, японки. Вчера, когда мы вернулись из “Мегаспорта”, китаянки плакали навзрыд из-за произошедшего [травмы Ханю]. А вот японки оказались стойкими, все эмоции держат в себе, крепкие девушки, пример для подражания», — поделилась Дарья.

Ханю — двукратный победитель Олимпийских игр (2014, 2018), чемпион мира 2014 и 2017 годов, четырехкратный победитель финала Гран-при.

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