Ханю пришёл на костылях на церемонию награждения Гран-при России

Японский фигурист подвернул ногу на вчерашней тренировке перед произвольной программой. Он много падал, причём наиболее серьёзное падение случилось в самом конце тренировки при исполнении четверного риттбергера — Ханю приземлился на ход вперёд и упал, подвернув ногу.