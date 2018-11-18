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15:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Ханю пришёл на костылях на церемонию награждения Гран-при России

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю пришёл на костылях на церемонию награждения Гран-при России, сообщает Olympic Channel.

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Источник: РИА "Новости"

Японский фигурист подвернул ногу на вчерашней тренировке перед произвольной программой. Он много падал, причём наиболее серьёзное падение случилось в самом конце тренировки при исполнении четверного риттбергера — Ханю приземлился на ход вперёд и упал, подвернув ногу.

Несмотря на травму, Ханю продолжил выступления и выиграл Гран-при России, получив в сумме за две программы 278,42 очка. Вторым стал представитель Грузии Морис Квителашвили (248,58), третьим — японец Кадзуки Томоно (238,73).

После проката Ханю отметил, что из-за травмы может пропустить финал Гран-при и чемпионат Японии.

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