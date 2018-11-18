Ханю пришёл на костылях на церемонию награждения Гран-при России
Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю пришёл на костылях на церемонию награждения
Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю пришёл на костылях на церемонию награждения
Японский фигурист подвернул ногу на вчерашней тренировке перед произвольной программой. Он много падал, причём наиболее серьёзное падение случилось в самом конце тренировки при исполнении четверного риттбергера — Ханю приземлился на ход вперёд и упал, подвернув ногу.
Несмотря на травму, Ханю продолжил выступления и выиграл
После проката Ханю отметил, что