У Ханю диагностированы повреждения двух связок, сухожилия и малоберцовой кости
Японский фигурист Юдзуру Ханю получил ряд повреждений во время тренировки перед произвольной программой на этапе «Гран-при» в Москве.
Японский фигурист Юдзуру Ханю получил ряд повреждений во время тренировки перед произвольной программой на этапе «Гран-при» в Москве.
23-летний спортсмен стал победителем данного турнира и пришел на костылях на церемонию награждения.
Как сообщает газета Japan Times со ссылкой на главу Федерации конькобежного спорта Японии Йошико Кобаяши, у Ханю диагностированы повреждения двух связок, сухожилия и малоберцовой кости. За ночь у спортсмена опухла лодыжка.
— Ханю отдаст всю энергию для восстановления к финалу «Гран-при», — сказала Кобаяши в интервью изданию. — Пострадавшие участки ноги периодически подвергаются заморозке, он держит ногу поднятой.
Финал «Гран-при» состоится с 6 по 9 декабря в канадском Ванкувере.