Загитова отказалась говорить о Медведевой

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«Как готовлюсь к встрече с Евгенией Медведевой и Елизаветой Туктамышевой на льду? Откажусь от ответа на этот вопрос. Не думаю ни о чем — мне надо думать о себе», — заявила Загитова.

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По словам фигуристки, она удовлетворена прокатами на соревнованиях в Москве. «Я волновалась из-за того, что выступать предстояло именно в Москве. Все-таки некая доля ответственности была, но, когда зал начал меня поддерживать, поняла, что катаюсь не одна. Это нереальные ощущения, которые придают и моральных, и физических сил», — добавила она.

17 ноября Загитова победила на этапе Гран-при в Москве. За день до этого она установила мировой рекорд в короткой программе.

Выиграв московский турнир, спортсменка обеспечила себе выход в финал Гран-при. Медведевой предстоит побороться за место в финале на соревнованиях во Франции.