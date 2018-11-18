Загитова отказалась говорить о Медведевой
Российская фигуристка Алина Загитова поделилась ожиданиями от предстоящего финала серии
Российская фигуристка Алина Загитова поделилась ожиданиями от предстоящего финала серии
«Как готовлюсь к встрече с Евгенией Медведевой и Елизаветой Туктамышевой на льду? Откажусь от ответа на этот вопрос. Не думаю ни о чем — мне надо думать о себе», — заявила Загитова.
По словам фигуристки, она удовлетворена прокатами на соревнованиях в Москве. «Я волновалась
17 ноября Загитова победила на этапе
Выиграв московский турнир, спортсменка обеспечила себе выход в финал
Финал