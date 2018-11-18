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22Еще один мировой рекорд Алины Загитовой
13Тренировка сборной: мороз и солнце в день рождения Лунева
18:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Загитова отказалась говорить о Медведевой

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась ожиданиями от предстоящего финала серии Гран-при. Ее слова приводит Sport24.

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«Как готовлюсь к встрече с Евгенией Медведевой и Елизаветой Туктамышевой на льду? Откажусь от ответа на этот вопрос. Не думаю ни о чем — мне надо думать о себе», — заявила Загитова.

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По словам фигуристки, она удовлетворена прокатами на соревнованиях в Москве. «Я волновалась из-за того, что выступать предстояло именно в Москве. Все-таки некая доля ответственности была, но, когда зал начал меня поддерживать, поняла, что катаюсь не одна. Это нереальные ощущения, которые придают и моральных, и физических сил», — добавила она.

17 ноября Загитова победила на этапе Гран-при в Москве. За день до этого она установила мировой рекорд в короткой программе.

Выиграв московский турнир, спортсменка обеспечила себе выход в финал Гран-при. Медведевой предстоит побороться за место в финале на соревнованиях во Франции.

Финал Гран-при — заключительный турнир серии. В этом соревновании в каждой дисциплине примут участие по шесть лучших фигуристов, определившихся по итогам серии.

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