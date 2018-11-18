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18:28 (мск), источник: ТАСС

Московский этап Гран-при по фигурному катанию прошел при аншлаге

МОСКВА, 18 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Московский этап серии Гран-при по фигурному катанию, завершившийся в московском дворце спорта «Мегаспорт», прошел при полном аншлаге. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский.

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13
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«Мегаспорт» вмещает 13 200 зрителей, и все три дня — и во время соревнований, и во время показательных выступлений — он был заполнен. Такого никогда не было, — рассказал Полинский. — Много людей приходило и на тренировки, особенно, конечно, на тренировки японского фигуриста Юдзуру Ханю, у него много поклонников.

На московский этап посмотреть на двукратного олимпийского чемпиона Ханю приехало большое число японских туристов. «Японцы начали покупать билеты и бронировать гостиницы еще летом, когда прошло распределение спортсменов по этапам. Они любят приезжать к нам, российский этап проходит в столице, все рядом, все удобно. На этот раз в Москву приехали около четырех тысяч японских болельщиков», — сказал Полинский.

«Сейчас главное — не снижать уровень, ведь следующий этап серии также пройдет в Москве, это уже утверждено ISU [Международный союз конькобежцев]», — сообщил Полинский.

Московский этап Гран-при проходил 16—18 ноября. Российские спортсмены стали победителями в трех видах — в женском одиночном катании, парном катании и соревнованиях танцевальных дуэтов.

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